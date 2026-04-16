Capturan a extraditable solicitado por Honduras por supuesta defraudación fiscal

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 16 de abril que, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, capturaron a un hombre con fines de extradición.

Añadió que policías de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos capturaron a Pedro “N”, de 46 años, requerido por las autoridades de Honduras.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden emitida el 26 de febrero, en la que se le sindica por el delito de defraudación fiscal, según la PNC.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal, añadió el informe policial.

En lo que va del 2026 han capturado a 23 extraditables; de estos, 14 son por temas de narcotráfico y nueve por otros delitos.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó que en el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu, policías de la Comisaría 34 capturaron a Emerson “N”, de 20 años, quien fue sorprendido cuando arrebataba, bajo amenazas de muerte, el celular a una mujer.

Añadió que el detenido tiene un ingreso a la cárcel por robar teléfonos en marzo del 2025.

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