Capturan a hombre vinculado con ataque contra agente de la PMT en Salamá; el hecho quedó en video

Justicia

Capturan a hombre vinculado con ataque contra agente de la PMT en Salamá; el hecho quedó en video

La PNC capturó a un hombre presuntamente implicado en el ataque armado contra una agente de la PMT en Salamá.

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CAE ADELSON N, ATAQUE A PMT EN SALAMÁ

Adelson “N” es vinculado al ataque contra una agente de la PMT en Salamá, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este viernes 29 de mayo, durante un cateo, a un hombre sindicado del delito de encubrimiento propio.

Se trata de Adelson “N”, de 30 años, detenido en la colonia Valle del Sol, Salamá, Baja Verapaz.

Según la PNC, el detenido también registra un antecedente por escándalo en la vía pública en el 2026.

La captura se efectuó como seguimiento a un ataque armado ocurrido el 7 de mayo, cuando una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad resultó herida por impactos de proyectil de arma de fuego en el barrio El Centro, del mismo municipio.

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El 7 de mayo, una cámara de vigilancia captó el momento en que la agente de la PMT de Salamá fue atacada a balazos.

El incidente ocurrió cuando la agente se encontraba a un costado de la calle, frente a un hombre que estaba entre un picop rojo y un automóvil blanco.

En las imágenes se observa que, mientras la agente dirigía el tránsito, el sujeto desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

Para leer más: Qué pasó con el hombre que agredió y amenazó con un arma de fuego a un agente de la PMT

En esa ocasión, el responsable huyó del lugar. En la grabación también aparece otro hombre, por lo que las autoridades investigan si tendría relación con el atacante.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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