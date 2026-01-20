Capturan a integrante del Barrio 18, implicado en ataque armado en San Miguel Petapa

Capturan a integrante del Barrio 18, implicado en ataque armado en San Miguel Petapa

Un pandillero fue capturado en la ruta a Amatitlán, señalado de la muerte de un hombre en San Miguel Petapa.

Henry "N" es señalado de cometer un crimen en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 20 de enero que, tras una persecución, agentes de la Comisaría 15 capturaron a Henry “N”, de 21 años, alias “El Liro Happy”, en el kilómetro 22 de la ruta hacia Amatitlán.

Añadió que el capturado es integrante de la mara Barrio 18 y presunto responsable de un ataque armado ocurrido en la zona 1 de San Miguel Petapa, en el que murió un hombre.

Indicó que el detenido, junto a un menor que fue remitido al juzgado, intentó huir en una motocicleta negra.

La PNC reportó el decomiso de una pistola, que se presume fue utilizada en el ataque.

Los Bomberos Municipales Departamentales señalaron que el hecho armado ocurrió en la 1a. calle y 6a. avenida de la zona 1 de San Miguel Petapa.

La víctima se desplazaba en motocicleta y se desconoce el motivo del ataque.

