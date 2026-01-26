Capturan a nicaragüense que portaba una granada y un listado con nombres de posibles víctimas de extorsión

En un allanamiento efectuado por investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales y con el Ejército de Guatemala, en Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, fue capturado un integrante de la pandilla del Barrio 18 que tenía un artefacto explosivo.

Según la PNC, se trata del nicaragüense Óscar “N”, de 40 años, quien, al momento de verse descubierto, intentó huir, pero fue neutralizado.

En el inmueble donde se realizó el cateo también localizaron un altar a la Santa Muerte y un listado con nombres de posibles víctimas de extorsión, reportó la PNC este lunes 26 de enero.

César Mateo, portavoz de la PNC, amplió que lo incautado es una granada de fragmentación.

“El trabajo de la PNC en conjunto con el Ejército de Guatemala en contra de terroristas y pandilleros sigue dando resultados. Se insta a los ciudadanos a colaborar con su denuncia a través de las líneas 110 y 1561 de Crime Stoppers”, añadió la PNC.

Otras capturas

Además, policías de la Comisaría 12 reportaron que, en Lomas de Santa Faz, zona 18, capturaron a Rony “N”, de 28 años, quien intentó huir al ingresar a un inmueble abandonado. Portaba de manera ilegal una pistola calibre 9 mm con una tolva y cinco municiones.

“Este sujeto tiene un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego del 2024”, añadió la PNC.

En la zona 3 de San José Pinula, policías de la Comisaría 13 capturaron a Kevin “N”, de 18 años, alias “El Travieso”, pandillero del Barrio 18. Los agentes le incautaron 14 recipientes con cocaína.

