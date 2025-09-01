Capturan a octogenario que habría agredido con machete a su conviviente en Palencia  

Capturan a octogenario que habría agredido con machete a su conviviente en Palencia  

Capturan a hombre señalado de agredir a su conviviente en Los Mixcos, Palencia, informó la PNC.

Gregorio "N" es señalado de haber agredido a su conviviente en la aldea Los Mixcos, Palencia. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 1 de septiembre que Gregorio “N”, de 80 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 12, en la aldea Los Mixcos, Palencia.

Según la PNC, la detención respondió a una denuncia en la que se le sindica de haber atacado con machete a su conviviente, de 64 años.

La víctima sufrió una herida en un dedo de la mano izquierda y una laceración en la muñeca, añadió el informe policial.

Además, los agentes le incautaron un revólver que, según los denunciantes, el detenido poseía de manera ilegal.

Otras capturas

La PNC añadió que, en distintas acciones preventivas y de seguridad ejecutadas en San Pedro Ayampuc y Palencia, Guatemala; Sacatepéquez, Escuintla y Totonicapán, fueron capturados cinco hombres que portaban pistolas de forma ilegal.

Uno de los detenidos es Adán “N”, de 41 años, presunto responsable de disparar al aire con un arma que portaba sin licencia, en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Esta persona tiene tres antecedentes por daño a la propiedad privada, portación ilegal de arma de fuego, asesinato y robo, afirmó la PNC.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Palencia Policía Nacional Civil Violencia contra la mujer 
