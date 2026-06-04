Capturan a presuntos responsables de robo de camión cuando huían y les decomisan arma de juguete

Justicia

Capturan a presuntos responsables de robo de camión cuando huían y les decomisan arma de juguete

Cuatro sospechosos fueron capturados en Amatitlán, señalados de haber robado un camión.

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ROBARON CAMIÓN EN AMATITLÁN

Agentes custodian a cuatro sospechosos del robo de un camión en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Comisaría 15 capturaron a cuatro presuntos responsables del robo de un camión y recuperaron el vehículo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

También se reportó la incautación de un arma de fuego portada de manera ilegal y de una motocicleta utilizada para custodiar el automotor robado.

La PNC amplió que el operativo se desarrolló durante la madrugada de este jueves 4 de junio en el kilómetro 35 de la circunvalación al lago de Amatitlán, en el tramo de la aldea El Tacatón, Amatitlán, donde los sospechosos fueron neutralizados tras una persecución policial.

Los agentes fueron alertados sobre el robo de un camión en el kilómetro 25.5, en el sector conocido como Vuelta al Gancho.

EN ESTE MOMENTO

AME9789. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 16/11/2025.- Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial de X del Comando Sur de EE.UU @Southcom que muestra una lancha antes de ser impactada durante la Operación Lanza del Sur este sábado en aguas internacionales. Estados Unidos anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres a bordo a los que calificó de "narcoterroristas", sin detallar su nacionalidad. EFE/ @southcom /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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De acuerdo con la denuncia, varios individuos armados interceptaron el vehículo, bajaron a los ocupantes y los abandonaron sobre la cinta asfáltica. Luego intentaron huir, añadió la PNC.

Tras la alerta, unidades policiales emprendieron la búsqueda, localizaron el camión y capturaron a los presuntos responsables.

Para leer más: Banda criminal roba al menos cuatro cisternas de gasolina en la última semana

Decomisan arma de juguete

La PNC agregó que los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 35 años; Guillermo “N”, de 32; Eleazar “N”, de 22, y Breyner “N”, de 20.

Dos de los detenidos se movilizaban en una motocicleta mientras custodiaban el camión robado y portaban una pistola de juguete.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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