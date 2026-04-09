“Es un golpe al crimen organizado”: qué se sabe de la captura de presuntos robafurgones y el rescate de piloto secuestrado

Un piloto hondureño fue secuestrado junto con un cargamento de mil 176 costaneras de metal, valoradas en cerca de Q180 mil, en la frontera Pedro de Alvarado, Jutiapa. La PNC capturó a tres presuntos responsables durante un operativo en Palín, Escuintla, donde también fue liberada la víctima.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el caso del secuestro de transporte de carga, destacaron la rápida reacción policial tras la denuncia y señalaron factores que influyeron en la localización del vehículo y la captura de los sospechosos.

Según lo expuesto en el programa, los hechos ocurrieron cuando el piloto trasladaba mercadería desde Honduras hacia Amatitlán.

Los expertos relataron que “tres hombres utilizando un bloqueador de señal lo interceptaron y lo obligaron a cambiar de ruta”, con el objetivo de robar la carga. El uso de este dispositivo permitió que el camión se movilizara fuera del rastreo del GPS, lo que evidencia, según el análisis, un modus operandi utilizado para evadir controles.

Expertos explican que redes de conductores y comunicación en ruta facilitan la localización de unidades robadas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

De acuerdo con la información presentada, la denuncia de la empresa propietaria fue clave para la reacción policial. Los analistas explicaron que “las autoridades ya tenían indicios de cómo empezar a investigar”, lo que facilitó el despliegue del operativo.

La PNC localizó a los sospechosos en la colonia El Sauce, en Palín, cuando trasladaban la mercadería hacia otro camión. Los detenidos —Francisco, de 27 años; José, de 25; y Moisés, de 24— fueron sorprendidos en flagrancia.

Además, se les decomisó el bloqueador de señal GPS, utilizado para ocultar el recorrido del vehículo. El piloto fue liberado y reconoció a los capturados como responsables.

Factores detrás de la recuperación

Durante el análisis, se plantearon varias razones que explican la rapidez con la que se resolvió el caso. Uno de los expertos indicó: “muy probablemente se recuperó rápido el furgón porque los dueños actuaron de una manera rápida”, en referencia a la pronta denuncia.

Analistas señalan que la rápida denuncia permitió ubicar el camión en pocas horas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se destacó la comunicación entre transportistas: “cualquier piloto en ruta… ya empiezan a monitorearse todos”, lo que facilita la localización de unidades robadas. Otro elemento señalado fue que los delincuentes suelen obligar al piloto a conducir, lo que permite activar señales entre conductores en carretera.

Delitos y consecuencias penales

Los analistas coincidieron en la gravedad del caso, al señalar que no solo se trata de robo. Uno de ellos afirmó: “aquí es un golpe duro al crimen organizado… también hay un plagio, un secuestro”.

Agregó que los detenidos podrían enfrentar condenas de “por lo menos 30 a 35 años”, al acumular delitos como robo agravado y secuestro.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.