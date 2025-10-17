Capturan a siete; rescatan a nueve menores y decomisan ilícitos en operativo “Pacífico Sur”

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales informó este viernes 17 de octubre que, como resultado del operativo denominado "Pacífico Sur", se reportó la ejecución de siete órdenes de aprehensión.

Según el Ministerio Público (MP), los detenidos son: Alma A., por los delitos de asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; Luis G., Héctor M. y Nelson G., por lavado de dinero u otros activos.

También fueron aprehendidos Sairy R. y Luis A., por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Además, se registró la aprehensión en flagrancia de Armando R., por posibles delitos relacionados con la narcoactividad.

Sumado a las capturas, las autoridades notificaron órdenes de aprehensión a personas que se encuentran privadas de libertad. Se trata de Michael L., Iran S., César S., Hans S., Diego C., Marvin P. y Katherine E., por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Durante el operativo, el MP coordinó con la Procuraduría General de la Nación el rescate de nueve niños, niñas y adolescentes por posible vulneración de derechos.

Asimismo, se secuestraron indicios: 36 bolsas de marihuana; dos motocicletas —una con reporte de robo—; 15 teléfonos celulares, dos pesas digitales, varias tarjetas de publicidad para préstamos y dos CPU, los cuales servirán para fortalecer la investigación en curso. El operativo se desarrolló en los departamentos de Guatemala y Escuintla.

