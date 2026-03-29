Capturan a tres extorsionistas que intentaban ingresar a cárceles de Escuintla y Guatemala

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) en menos de 24 horas capturaron a tres mujeres señaladas de extorsión, quienes pretendían ingresar como visitantes a centros carcelarios de Escuintla y Guatemala.

Los agentes de la comisaría 31 mantenían un puesto de control en la entrada a los centros carcelarios Renovación I y Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, donde capturaron a Martha “N”, de 36 años, quien pretendía visitar a su pareja, Rolando Arriaza, recluido en ese centro desde el 2024 por el delito de homicidio.

Martha “N” es requerida por un juzgado de Petén por el delito de extorsión, según una orden girada el 18 de marzo de este año. De acuerdo con la investigación, también recibía depósitos bancarios producto de extorsiones.

Martha “N”, de 36 años, es detenida en un puesto de control cuando intentaba ingresar a Granja Canadá para visitar a un privado de libertad. (Foto Prensa Libre: PNC)

Asimismo, fue detenida Jennifer “N”, de 44 años, en el mismo punto de control, por orden de un juzgado de Quetzaltenango, también por el delito de extorsión.

Jennifer “N”, de 44 años, es capturada en un puesto de control en el ingreso a centros carcelarios de Escuintla por orden judicial. (Foto Prensa Libre: PNC)

La policía dijo que en el ingreso a la cárcel Pavón, Fraijanes, capturaron a Ralyn “N”, de 28 años, cuando pretendía ingresar al centro carcelario a visitar a su pareja. La mujer era requerida por un juzgado de Guatemala desde el 25 de marzo del presente año, sindicada de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.