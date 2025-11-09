Justicia
Capturan a tres hombres en punto de narcomenudeo cuando intentaban ocultar armas en un tinaco
A un costado del mercado La Parroquia, zona 6 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil desmantelaron un punto de distribución de droga.
Tres hombres son capturados en un punto de distribución de droga en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)
En una vivienda de la zona 6 capitalina, a un costado del mercado La Parroquia, se escucharon varios disparos. Vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), que al llegar localizó un punto de distribución de droga.
Durante el operativo fueron capturados tres hombres: Jaime “N”, de 26 años, alias “El Mapache”; Maynor “N”, de 49, alias “El Chino”; y Juan “N”, de 54, alias “El Abuelo”.
En el inmueble se incautaron dos armas de fuego —una pistola con reporte de robo y una escopeta—, 26 municiones, dos cargadores y tres cartuchos para escopeta.
Los detenidos pretendían ocultar las armas dentro de un tinaco instalado en la vivienda. Según la PNC, en el lugar también se encontró un altar dedicado a la Santa Muerte.
En el operativo participaron investigadores de la Sección de Delitos Contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), agentes de la Comisaría 12 y fiscales del Ministerio Público (MP).
En Chiquimula
En otro operativo, fue capturado un presunto sicario en Jocotán, Chiquimula. Según la PNC, el hombre, que no ha sido identificado, habría matado a una persona y herido a otras dos. Se le decomisaron dos pistolas.
PNC ha capturado a sicario tras ataque armado que ha dejado a una persona fallecida y dos heridas en Jocotán, Chiquimula. En este momento es neutralizado y se le decomisan dos pistolas.
