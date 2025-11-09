Capturan a tres hombres en punto de narcomenudeo cuando intentaban ocultar armas en un tinaco

Justicia

Capturan a tres hombres en punto de narcomenudeo cuando intentaban ocultar armas en un tinaco

A un costado del mercado La Parroquia, zona 6 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil desmantelaron un punto de distribución de droga.

|

time-clock

Tres hombres son capturados en un punto de distribución de droga en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)

En una vivienda de la zona 6 capitalina, a un costado del mercado La Parroquia, se escucharon varios disparos. Vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), que al llegar localizó un punto de distribución de droga.

Durante el operativo fueron capturados tres hombres: Jaime “N”, de 26 años, alias “El Mapache”; Maynor “N”, de 49, alias “El Chino”; y Juan “N”, de 54, alias “El Abuelo”.

En el inmueble se incautaron dos armas de fuego —una pistola con reporte de robo y una escopeta—, 26 municiones, dos cargadores y tres cartuchos para escopeta.

Los detenidos pretendían ocultar las armas dentro de un tinaco instalado en la vivienda. Según la PNC, en el lugar también se encontró un altar dedicado a la Santa Muerte.

EN ESTE MOMENTO

Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica

Right
Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Right

En el operativo participaron investigadores de la Sección de Delitos Contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), agentes de la Comisaría 12 y fiscales del Ministerio Público (MP).

En Chiquimula

En otro operativo, fue capturado un presunto sicario en Jocotán, Chiquimula. Según la PNC, el hombre, que no ha sido identificado, habría matado a una persona y herido a otras dos. Se le decomisaron dos pistolas.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Delincuencia Delincuencia en Guatemala Narcomenudeo PNC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS