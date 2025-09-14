Capturan con fines de extradición al “Guerrillero”, señalado de encabezar organización de tráfico de drogas

Justicia

En operativo en Ixcán, Quiché, fue capturado Pedro “N”, señalado en un caso de tráfico de drogas.

Pedro “N”, también conocido como “Guerrillero”, es capturado en Ixcán, Quiché. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP), con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), coordinó la aprehensión con fines de extradición de Pedro “N”, también conocido como “Guerrillero”.

La detención se registró en Ixcán, Quiché. El sospechoso es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

Según el MP, Pedro “N” es señalado de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a Estados Unidos.

“De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización criminal de tráfico de drogas con base en Guatemala que, entre el 2018 y el 2024, envió grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y transportó las ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos y México hacia Guatemala”, añadió la fiscalía.

Agregó: “El capturado fue identificado como uno de los cabecillas y coordinador de la organización en Guatemala, responsable de dirigir, administrar y supervisar las actividades de tráfico de drogas del grupo criminal”.

La PNC informó que Pedro “N” es el cuarto extraditable capturado en la última semana.

En lo que va del 2025, la PNC ha capturado a 25 extraditables, 14 de ellos por delitos relacionados con el narcotráfico.

