Capturan en El Salvador a dos guatemaltecos que transportaban droga en un automóvil

Dos guatemaltecos fueron detenidos en El Salvador por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Dos guatemaltecos fueron capturados con droga en El Salvador. (Foto Prensa Libre: PNC de El Salvador)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó que personal de la División Antinarcóticos capturó a dos guatemaltecos que intentaban ingresar droga a ese país.

Agregó que se trata de Keny “N”, de 31 años, y Williams “N”, de 37.

Indicó que, tras la inspección de la unidad K9 Mirko, se localizó una caleta dentro del vehículo en el que transportaban el ilícito.

Durante el registro del automotor, la PNC decomisó dos paquetes de cocaína, valorados en aproximadamente Q383 mil.

Explicó que el procedimiento fue efectuado mediante un control antidrogas instalado en el kilómetro 95 de la carretera que conduce de la frontera San Cristóbal hacia Santa Ana.

Ambos fueron remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser capturados el jueves 5 de febrero.

