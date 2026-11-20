Un mexicano señalado de dirigir operaciones de tráfico de cocaína desde México hacia Estados Unidos fue capturado este viernes 20 de noviembre en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Con su detención, la Policía Nacional Civil (PNC) reporta 45 personas aprehendidas con fines de extradición en lo que va del 2026.

El detenido fue identificado como Hernán “N”, de 40 años, también conocido por varios alias, entre ellos “Ernesto Hernández”, “Hernán Arreola”, “Hernán Palomares” y “Primo”, según informó el Ministerio Público (MP).

La captura fue ejecutada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el MP. Durante el operativo, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares.

¿Por qué Estados Unidos reclama a Hernán “N”?

El MP informó que el mexicano es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, donde enfrenta cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

Entre los señalamientos detallados por el ente investigador figuran la conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, dos cargos de distribución de 500 gramos o más de esa droga y posesión con intención de distribuir al menos 500 gramos.

En la zona 10 de la ciudad Capital, la @PNCdeGuatemala, por medio de la #SGAIA, capturó al mexicano Hernán “N”, de 40 años, quien tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos de América. A la fecha suman 45 extraditables arrestados. https://t.co/f6xXa5uZIW — MinGob (@mingobguate) November 20, 2026

Según las investigaciones estadounidenses, Hernán “N” habría integrado una organización de narcotráfico con sede en Guadalajara, México, presuntamente responsable de introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense para su distribución.

Las autoridades lo identifican como uno de los presuntos líderes de la estructura y le atribuyen funciones de dirección y administración de las operaciones de importación de droga.

El detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente en Guatemala para determinar si procede su extradición a Estados Unidos.

Guatemala alcanza 45 capturas con fines de extradición

Con esta aprehensión, la PNC contabiliza 45 personas capturadas con fines de extradición durante el 2026, de las cuales al menos 29 están vinculadas con investigaciones por narcotráfico.

Entre otros casos reportados durante el año resaltan:

Manuel “N”, alias “el Gordo”: capturado el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tras llegar de Cancún, México. Es requerido por una corte de Texas por cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

capturado el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tras llegar de Cancún, México. Es requerido por una corte de Texas por cargos relacionados con el tráfico de cocaína. Eduardo “N”, alias “Tono”, y Esteban “N”: detenidos el 19 de noviembre en la zona 1 capitalina. Ambos son reclamados por una corte de Texas por presuntos delitos relacionados con el tráfico de fentanilo.

detenidos el 19 de noviembre en la zona 1 capitalina. Ambos son reclamados por una corte de Texas por presuntos delitos relacionados con el tráfico de fentanilo. Jorge “N”: mexicano capturado el 5 de octubre en la zona 10. Es requerido por una corte de Nueva York por una investigación relacionada con el tráfico de fentanilo y metanfetamina.

mexicano capturado el 5 de octubre en la zona 10. Es requerido por una corte de Nueva York por una investigación relacionada con el tráfico de fentanilo y metanfetamina. Max “N”, alias “el Señor de los Jets”: detenido el 30 de septiembre en Escuintla por una orden de extradición vinculada con delitos de narcotráfico.

Las capturas forman parte de los procedimientos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para localizar a personas requeridas por tribunales estadounidenses. Los detenidos deben enfrentar los procesos judiciales correspondientes para determinar su eventual extradición.

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