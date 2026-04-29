Justicia
Capturas y decomiso de municiones: PNC desbarata siete puntos de narcomenudeo
Investigadores incautan distintos tipos de droga en allanamientos en tres departamentos.
Decomiso de droga y otros ilícitos en cateos en Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, agentes antinarcóticos efectuaron siete allanamientos en Suchitepéquez y Retalhuleu.
Según el informe policial, se reporta la detención de los hermanos Luis y Jackeline “N”, de 23 y 22 años; además de María “N”, de 29, y Brenda “N”, de 45.
En distintas residencias, el martes 28 de abril, investigadores localizaron un fusil de asalto con dos tolvas y 36 municiones.
También decomisaron 213 bolsas y siete envoltorios de marihuana; 32 bolsas con metanfetamina; tres bolsas con piedras de crack; 47 colmillos y cuatro bolsas con cocaína.
Además, incautaron cinco celulares, una camioneta, Q2 mil 571 en efectivo y una libreta con anotaciones, direcciones y números telefónicos que serán analizados para fortalecer la investigación, informó la PNC.
Mientras que, en la zona 7 de Quetzaltenango, investigadores reportaron la detención de José “N”, de 42; Iris “N”, de 43; Mirna “N”, de 37, y Celeste “N”, de 41.
Dentro de la vivienda, la PNC localizó 29 piedras de crack, Q4 mil 953 y cinco celulares.
Para leer más: La pugna entre la MS, los Caradura y Barrio 18 por el control de zona 6 y el narcomenudeo
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