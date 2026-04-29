Capturas y decomiso de municiones:  PNC desbarata siete puntos de narcomenudeo

Justicia

Capturas y decomiso de municiones:  PNC desbarata siete puntos de narcomenudeo

Investigadores incautan distintos tipos de droga en allanamientos en tres departamentos.

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NARCOMENUDEO. OPERATIVO PNC

Decomiso de droga y otros ilícitos en cateos en Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, agentes antinarcóticos efectuaron siete allanamientos en Suchitepéquez y Retalhuleu.

Según el informe policial, se reporta la detención de los hermanos Luis y Jackeline “N”, de 23 y 22 años; además de María “N”, de 29, y Brenda “N”, de 45.

En distintas residencias, el martes 28 de abril, investigadores localizaron un fusil de asalto con dos tolvas y 36 municiones.

También decomisaron 213 bolsas y siete envoltorios de marihuana; 32 bolsas con metanfetamina; tres bolsas con piedras de crack; 47 colmillos y cuatro bolsas con cocaína.

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Además, incautaron cinco celulares, una camioneta, Q2 mil 571 en efectivo y una libreta con anotaciones, direcciones y números telefónicos que serán analizados para fortalecer la investigación, informó la PNC.

Mientras que, en la zona 7 de Quetzaltenango, investigadores reportaron la detención de José “N”, de 42; Iris “N”, de 43; Mirna “N”, de 37, y Celeste “N”, de 41.

Dentro de la vivienda, la PNC localizó 29 piedras de crack, Q4 mil 953 y cinco celulares.

Para leer más: La pugna entre la MS, los Caradura y Barrio 18 por el control de zona 6 y el narcomenudeo

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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