Cárcel Renovación 1: Matan a reo señalado por asesinato de dirigente del Club Deportivo Guastatoya

Wilson Roberto Contreras Hernández, privado de libertad que guardaba prisión por asesinato, murió este jueves durante una riña registrada en un sector de asilamiento del Centro de Detención Renovación 1, informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Según la institución, un grupo de reos agredió a golpes a Contreras Hernández. Agregó que el incidente fue controlado por personal de seguridad interna y el centro carcelario continuó operaciones con normalidad.

"El incidente fue contenido por la seguridad interna y el centro de detención opera con normalidad, mientras la institución ya colabora con las autoridades competentes para la investigación", indicó.

Traslado del presunto asesino a Renovación 1

Contreras Hernández había sido trasladado hacía dos meses, en marzo pasado, a Renovación 1, luego de que las autoridades frustraran un supuesto intento de fuga del Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, en Fraijanes.

La alerta surgió por medio de investigaciones por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y la Inspectoría General del Régimen Penitenciario, las cuales detectaron una supuesta planificación de escape durante un traslado a juzgados.

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Luego de obtener la información, agentes del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo una requisa en Pavoncito, donde localizaron un teléfono celular con chats y otros indicios relacionados con el supuesto plan de fuga.

“Gracias a la información oportuna obtenida y a la rápida acción de las unidades operativas, se impidió la fuga de un privado de libertad recluido en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, quien planificaba evadir la custodia en su próximo traslado a juzgados”, informó en ese momento el Sistema Penitenciario.

Caso contra Contreras por la muerte del vicepresidente del Club Guastatoya

Contreras Hernández guardaba prisión por el asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, quien murió en un ataque armado el 23 de septiembre del 2025 en Guastatoya, El Progreso.

Según informes policiales, el dirigente deportivo y empresario local supervisaba una obra frente a una iglesia en el barrio Minerva cuando fue atacado a balazos.

Horas después del hecho, Contreras Hernández ingresó herido al Hospital Nacional de Guastatoya y quedó bajo custodia policial.

Las autoridades señalaron entonces que trabajaba como ayudante de bus y que fue identificado por al menos dos testigos como el presunto responsable del ataque armado.