¿Quién es el reo señalado del asesinato del vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, que planeaba fugarse de Pavoncito?

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que fue frustrado el intento de fuga de un privado de libertad recluido en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, en Fraijanes. Según las autoridades, el recluso habría planificado escapar durante un traslado a juzgados.

La alerta fue generada por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y la Inspectoría General del Régimen Penitenciario, cuyos informes permitieron detectar la supuesta planificación del escape.

El Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo una requisa en Pavoncito, donde se encuentra recluido el detenido. Durante el operativo localizaron un teléfono celular que contenía información relacionada con la fuga.

Uno de los investigadores a cargo del caso señaló que el privado de libertad que pretendía fugarse es Wilson Roberto Contreras Hernández, quien guarda prisión por el delito de asesinato.

Según las autoridades, Contreras Hernández es señalado como presunto implicado en el ataque armado ocurrido el 23 de septiembre del 2025, en el que murió Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, de la Liga Nacional de Futbol.

“Gracias a la información oportuna obtenida y a la rápida acción de las unidades operativas, se impidió la fuga de un privado de libertad recluido en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, quien planificaba evadir la custodia en su próximo traslado a juzgados. Tras una requisa inmediata en su sector, se incautó un teléfono celular con evidencia de la planificación; el dispositivo ya está en poder de las autoridades competentes para la investigación respectiva”, detalló el Sistema Penitenciario.

¿Quién es el reo Wilson Roberto Contreras Hernández?

Contreras Hernández fue detenido horas después del ataque armado ocurrido la noche del martes 23 de septiembre del año pasado en Guastatoya, El Progreso.

De acuerdo con informes policiales, el joven ingresó herido al Hospital Nacional de Guastatoya, donde fue atendido por lesiones de bala y quedó bajo custodia de la Policía.

Las autoridades indicaron que el detenido trabaja como ayudante de bus y fue identificado por al menos dos testigos presenciales, quienes lo señalaron como el presunto atacante.

¿Cómo fue el ataque armado contra Orellana Ramírez?

El dirigente deportivo y empresario local fue atacado a balazos mientras supervisaba una obra frente a una iglesia en el barrio Minerva, en el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso.