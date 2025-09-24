Capturan a presunto responsable de ataque contra dirigente del Deportivo Guastatoya

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 24 de septiembre que Wilson “N”, de 20 años, permanece bajo custodia policial en un centro asistencial de El Progreso, resguardado por agentes de la Comisaría 53.

Según la PNC, Wilson “N” presuntamente participó en un ataque armado en el que falleció el vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, ocurrido en el barrio Minerva, del referido municipio.

La víctima fue identificada como Norman Estuardo Orellana Ramírez, de 47 años, según el informe policial.

El informe añade que, momentos después, en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, fue localizado otro hombre fallecido que no ha sido identificado, así como Wilson “N”, herido de bala. Este fue trasladado de inmediato a un hospital, bajo custodia policial.

De acuerdo con denuncias y testigos, el herido sería uno de los presuntos responsables del primer ataque, en el que murió Orellana Ramírez, vicepresidente del equipo de fútbol, indicó la PNC.

“También fue incautada una pistola que tenía de manera ilegal y que presuntamente utilizó el detenido”, señaló el informe policial.

Norman Estuardo Orellana Ramírez murió baleado la noche del 23 de septiembre en Guastatoya, El Progreso.

