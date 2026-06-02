Carlos Ovidio Acevedo enfrentará juicio por arrollar en repetidas ocasiones a Larkin Morales

Maximino Morales, juez del Juzgado Segundo Penal, resolvió este martes 2 de junio enviar a juicio a Carlos Ovidio Acevedo por homicidio en grado de tentativa, tras arrollar en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien perdió una pierna a consecuencia de lo ocurrido.

Luego de la audiencia, el abogado Fernando Guerra, representante de Larkin Morales, indicó que la defensa de Acevedo presentó un documento con el que buscaba que se le declarara incapaz mentalmente para enfrentar un proceso penal, pero el juez lo rechazó.

Agregó que durante la audiencia de fase intermedia el juez determinó que existen elementos suficientes para que el señalado enfrente a la justicia.

Previo al desarrollo de la audiencia, Morales expresó: “Tenía una vida por delante, estaba estudiando una carrera en Enfermería y no pude continuar; las rehabilitaciones han sido tediosas y largas. Mi vida ha cambiado mucho”.

Acevedo está señalado de atropellar repetidamente al motorista Morales en un hecho ocurrido el 25 de septiembre del 2025 en la zona 9 de la capital.

El caso, que inicialmente fue calificado como lesiones graves, cobró notoriedad pública luego de que el ataque quedara registrado en video y fuera ampliamente difundido en redes sociales.

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El 12 de febrero recién pasado, Acevedo asistió a una audiencia de etapa intermedia en el Juzgado Segundo Penal, donde su abogado buscaba que se modificara el delito de homicidio en grado de tentativa por otro menos grave.

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