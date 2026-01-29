“Casa del terror”: video muestra recorrido por inmueble usado por pandilleros para cometer actos criminales

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió el video de un recorrido efectuado la noche del miércoles 28 de enero en la zona 12 de Villa Nueva, en un inmueble conocido como la “Casa del terror”.

La grabación muestra el momento en que los agentes se dirigen al inmueble ubicado en el asentamiento La Isla. Con armas en mano, ingresan al lugar.

El jefe de Operaciones de la Comisaría 14 explicó que el ingreso formó parte de los patrullajes estratégicos.

Agregó que tienen conocimiento de que en el lugar pandilleros han realizado ritos satánicos y bautizos para nuevos integrantes, quienes luego comienzan a delinquir.

También indicó que el inmueble ha sido utilizado para mantener a personas secuestradas.

Los agentes localizaron colchonetas y observaron manchas en varias paredes del inmueble.

Guatemala permanece bajo estado de sitio, luego de que el Gobierno lo decretara tras ataques de pandilleros a agentes de la PNC, como consecuencia de los motines en tres cárceles.

La denominada "Casa del terror" en la zona 12 de Villa Nueva revisada por PNC.

