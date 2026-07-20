Caso Asalto al Ministerio de Salud: Feci pide condenas de hasta seis años y medio para exdiputados

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Caso Asalto al Ministerio de Salud: Feci pide condenas de hasta seis años y medio para exdiputados

En el caso Asalto al Ministerio de Salud, tres exdiputados son señalados por el supuesto delito de tráfico de influencias.

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TRES EXDIPUTADOS PROCESADO. CASO ASALTO AL MINISTERIO DE SALUD

Tres exdiputados enfrentan a la justicia por el caso Asalto al Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó este lunes 20 de julio penas de entre tres y seis años y seis meses de prisión contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa por el supuesto delito de tráfico de influencias dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

En la petición, el Ministerio Público pidió seis años y seis meses de prisión para Aracely Chavarría por el delito de tráfico de influencias, con el agravante de comisión continuada.

Por el mismo delito y agravante, solicitó una condena de cinco años y tres meses de prisión para Ronald Arango.

Para Humberto Sosa, la Feci pidió tres años de prisión por el supuesto delito de tráfico de influencias.

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Según la investigación, los tres exdiputados están señalados de haber aprovechado sus cargos para solicitar la contratación de personas cercanas a ellos en el Ministerio de Salud, durante la administración de Jorge Villavicencio.

El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer en una investigación dirigida por la Feci, en julio del 2019, en la que se señalaba a 113 personas que habrían integrado una estructura criminal que, entre el 2012 y el 2014, cooptó la cartera de Salud.

Para leer más: Fallece por coronavirus Jorge Villavicencio, exministro de Salud procesado en caso de corrupción

En las pesquisas también participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que señaló a exfuncionarios de ese entonces y a otras personas.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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