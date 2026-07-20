Caso Asalto al Ministerio de Salud: Feci pide condenas de hasta seis años y medio para exdiputados

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó este lunes 20 de julio penas de entre tres y seis años y seis meses de prisión contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa por el supuesto delito de tráfico de influencias dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

En la petición, el Ministerio Público pidió seis años y seis meses de prisión para Aracely Chavarría por el delito de tráfico de influencias, con el agravante de comisión continuada.

Por el mismo delito y agravante, solicitó una condena de cinco años y tres meses de prisión para Ronald Arango.

Para Humberto Sosa, la Feci pidió tres años de prisión por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Según la investigación, los tres exdiputados están señalados de haber aprovechado sus cargos para solicitar la contratación de personas cercanas a ellos en el Ministerio de Salud, durante la administración de Jorge Villavicencio.

El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer en una investigación dirigida por la Feci, en julio del 2019, en la que se señalaba a 113 personas que habrían integrado una estructura criminal que, entre el 2012 y el 2014, cooptó la cartera de Salud.

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En las pesquisas también participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que señaló a exfuncionarios de ese entonces y a otras personas.

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Con información de Ángel Oliva