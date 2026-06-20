Caso CHN: MP busca apartar al juez Mario Hichos tras liberar a Pedro Duque, señalado en presunto desfalco de Q20 millones

El Ministerio Público (MP) presentó una recusación contra el juez Mario Hichos Bracamonte, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, y solicitó que sea separado del proceso relacionado con la investigación por la presunta sustracción de Q20 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Esta acción fue presentada nueve días después de que Hichos dejara en libertad al presunto cabecilla de la estructura criminal señalada de desfalcar al banco estatal, Pedro Alejandro Duque Soto.

En el documento, el MP pide que la recusación sea admitida y posteriormente conocida por una sala jurisdiccional.

De acuerdo con el memorial, la solicitud fue planteada con fundamento en la causal prevista en el artículo 123, literal d, de la Ley del Organismo Judicial. El MP sostiene que la medida busca garantizar el debido proceso y la imparcialidad que debe prevalecer en la actuación judicial.

Como parte del trámite, Hichos deberá pronunciarse sobre si acepta o no la recusación. Posteriormente, el expediente será remitido a la sala correspondiente, que resolverá si el juzgador continúa o no al frente del caso, el cual permanece bajo reserva.

Audiencias bajo cuestionamiento del MP

Según el MP, la defensa de Duque buscaba llevar a cabo una audiencia de cuestión prejudicial, en la que se discutiría si el banco debía accionar contra las 57 personas vinculadas con los créditos investigados.

Según el planteamiento del ente investigador, ese argumento no encuadra en la situación procesal de Pedro Duque, principal señalado en la investigación por la presunta sustracción de fondos del CHN.

Además, el MP considera que existe el riesgo de que, mientras Hichos continúe conociendo el expediente, se celebren audiencias que puedan derivar en más beneficios procesales para Duque u otros sindicados.

Resolución a favor de Duque

El 10 de junio, el juez Mario Hichos otorgó medidas sustitutivas a Pedro Alejandro Duque Soto, señalado por el MP dentro de una investigación relacionada con la presunta sustracción de Q20 millones del banco estatal.

Entre las medidas impuestas figuran arresto domiciliario, control telemático, prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica equivalente al 1% del monto presuntamente defraudado.

Durante esa diligencia, el MP, la Procuraduría General de la Nación y el Crédito Hipotecario Nacional se opusieron a la modificación de la medida de coerción y solicitaron que Duque permaneciera en prisión preventiva. Tras conocer la resolución, el MP anunció que apelaría la decisión judicial.

Pedro Alejandro Duque Soto recuperó su libertad con medidas sustitutivas otorgadas por el juez Mario Hichos, quien ahora enfrenta una recusación promovida por el Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Investigación por Q20 millones

Pedro Duque permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para obtener recursos del Crédito Hipotecario Nacional.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que, según el Ministerio Público, no cumplían con los requisitos económicos para acceder a esos montos.

El caso también alcanzó al entonces presidente del Congreso, Nery Ramos, luego de que el MP investigara una camioneta blindada valorada en US$85 mil que supuestamente utilizaba.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la empresa Crown & Lion, vinculada a Duque, habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

Un reportaje de Vox Populi señaló que la camioneta blindada utilizada por Ramos pertenecería a Pedro Duque. Sin embargo, el diputado rechazó cualquier vínculo irregular con el caso y afirmó que era objeto de una campaña de desprestigio.

Los sindicados en el caso CHN que están en prisión

Ana Gabriela Morales Ávila , por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. María Fernanda Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.

es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita. William Rocael López Trigueros, está ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Sindicados con arresto domiciliario

Luis Fernando Felaez Guerra y Gustavo Adolfo Varela Martínez, por abuso de autoridad.

Pedro Luis Guamuche García enfrenta un proceso penal por estafa propia continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita. María Fernanda Segura fue ligada a proceso por los mismos delitos.

Alex Omar Solís Salguero fue ligado a proceso por peculado por sustracción en forma continuada, estafa propia continuada y asociación ilícita.

Silvia Sánchez Ochoa fue ligada a proceso por asociación ilícita y estafa propia continuada.

Erick Fernando Arévalo es investigado por asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia continuada.

Sofía del Carmen Lam es investigada por abuso de autoridad y obtuvo falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y estafa propia.

Un prófugo

Además, existe una orden de captura pendiente contra Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente general del CHN, quien permanece prófugo.