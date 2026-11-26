Justicia
Caso COG: allanan de nuevo el Palacio de los Deportes tras designación de directivos interinos
El Ministerio Público allana de nuevo el Palacio de los Deportes en busca de indicios de un caso relacionado con el Comité Olímpico Guatemalteco.
Autoridades desarrollan allanamiento en el Palacio de los Deportes por investigación contra el Comité Olímpico Guatemalteco. (Foto Prensa Libre: captura de video de cortesía)
Investigadores del Ministerio Público (MP) ingresaron nuevamente este jueves 26 de noviembre al Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5, en busca de indicios que fortalezcan una investigación bajo reserva relacionada con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
De acuerdo con la información proporcionada, el miércoles el Juzgado Segundo autorizó una nueva diligencia de allanamiento.
Según explicaron fuentes judiciales, se buscan los documentos relacionados con la designación de cinco integrantes interinos del Comité Ejecutivo.
El 25 de noviembre, el juez segundo penal Mario Hichos declaró en rebeldía a exintegrantes del COG, luego de que las órdenes de captura giradas en su contra no se hicieran efectivas durante los operativos.
Las autoridades han confirmado las órdenes de captura contra el exdirigente del COG, Gerardo Aguirre, y otros exmiembros del Comité Ejecutivo anterior.
Esta es la cuarta ocasión en que las autoridades allanan la sede del Palacio de los Deportes. El 24 de noviembre, las diligencias se extendieron a otros sectores, pero no hubo capturas.
Para leer más: Gerardo Aguirre: de presidente de CDAG a las disputas por el Comité Olímpico y la orden de captura en su contra
Las autoridades han informado que las diligencias se efectúan en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el COG, relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.
Video cortesía
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