Caso Corrupción Semilla: tribunal concede arresto domiciliario a Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE

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Caso Corrupción Semilla: tribunal concede arresto domiciliario a Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE

Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE, tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial.

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JORGE SANTOS NEIL. SALE DE PRISIÓN. 9-6-26

Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE, es beneficiado con arresto domiciliario en el caso Corrupción Semilla. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El juez suplente Óscar Leonel Ajsac, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió este martes 9 de junio, durante una audiencia, otorgar medidas de coerción a favor de Jorge Santos, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalado en el caso Corrupción Semilla.

Es la tercera ocasión en que el exfuncionario es beneficiado con este tipo de resoluciones, las cuales le han permitido salir de prisión.

La primera vez fue por resolución del juez séptimo penal Fredy Orellana; sin embargo, una sala de Apelaciones la revocó y ordenó su ingreso en prisión.

Posteriormente, el 9 de septiembre del 2025, la jueza suplente del Tribunal Séptimo Penal, María del Carmen Zamora, también le otorgó arresto domiciliario a Jorge Santos.

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Ante esa decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó una apelación cuando el caso estaba a cargo de la fiscal Leonor Eugenia Morales.

La Sala Segunda de Apelaciones declaró con lugar el recurso y nuevamente ordenó el regreso a prisión del señalado. La resolución fue cumplida el 22 de mayo pasado, por lo que Santos permanecía en prisión.

Para leer más: Eduardo Masaya, señalado en el caso Corrupción Semilla, denuncia a dos fiscales por supuestas irregularidades

En esta ocasión, el juez Óscar Leonel Ajsac volvió a otorgarle arresto domiciliario a Santos, quien deberá presentarse al juzgado de Mixco para el registro correspondiente y tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial.

El fiscal Mario Veliz, quien ahora está a cargo del caso Corrupción Semilla, no se opuso a los argumentos presentados por la defensa de Santos y dejó a criterio del juez la resolución correspondiente.

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Mientras tanto, los querellantes consideraron que no había desaparecido el peligro procesal de fuga y pidieron que continuara en prisión.

Santos enfrentará juicio por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El debate comenzará el 8 de diciembre.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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