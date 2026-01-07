Caso Diario Militar: jueza da 10 días para que el MP presente nueva acusación contra Édgar Hernández

En el caso Diario Militar, la jueza Carol Yesenia Berganza otorgó al Ministerio Público (MP) un plazo de 10 días para presentar una nueva acusación contra Édgar Hernández, uno de los señalados.



La jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “C” fijó el 21 de enero como fecha para la presentación del acto conclusivo por parte del MP, es decir, la acusación y solicitud de apertura a juicio.



Además, programó para el próximo 10 de febrero la audiencia para conocer la investigación.



El ente investigador buscaba el cierre del caso, pero, según la jueza, la petición del MP para sobreseer el proceso contra Hernández por el delito de violación con agravación de la pena carece de fundamento.





El plazo para presentar de nuevo la acusación era de siete días hábiles, pero la fiscalía solicitó tres días más.



Berganza también declaró sin lugar el requerimiento de clausura provisional por el tipo penal de delitos de deberes contra la humanidad.

El documento del Diario Militar, filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, detalla las atrocidades del Estado en el marco de la contrainsurgencia durante la guerra interna. El hallazgo del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre.

La estructura criminal presuntamente cometió delitos contra al menos 183 personas registradas en el documento Diario Militar o Dossier de la Muerte.

Para leer más: Condena por caso Sepur Zarco marca un avance para Guatemala

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.