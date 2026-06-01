Caso Los Calavera: magistrados declaran improcedente recusación y expediente seguirá conociéndose en Juzgado de Mayor Riesgo C

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones declararon improcedente, este lunes 1 de junio, la recusación planteada por el abogado Otto Marroquín en contra de la jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, con la cual buscaba separarla del caso Los Calavera.

Para los togados, la jueza actuó apegada a derecho el pasado 27 de abril, al solicitar que el abogado Marroquín presentara una constancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) por quebrantos de salud, ya que presentó una excusa para no acudir a la audiencia programada para ese día.

Los magistrados resolvieron que el abogado no logró comprobar que la jueza hubiera actuado fuera de la ley.

Además, escucharon los argumentos de Marroquín, quien buscaba que la jueza fuera separada del caso.

El abogado argumentó que la juzgadora no aceptó una excusa médica presentada y que dudó de que padeciera quebrantos de salud, lo que le imposibilitó comparecer a la audiencia del 27 de abril.

El Ministerio Público (MP) y los otros abogados defensores afirmaron que la jueza actuó conforme a derecho y pidieron que se declarara sin lugar la recusación presentada por Marroquín.

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Caso Los Calavera

Según la investigación del MP, el crimen contra Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres, gerente general y médico de un hospital privado de la zona 10 capitalina, respectivamente, habría sido ejecutado por una estructura criminal de sicarios denominada los Calavera.

De acuerdo con las pesquisas, los crímenes se produjeron debido a “contrataciones del hospital que se dejaron de hacer”.

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