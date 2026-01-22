Caso Los Calavera: Tras excusa de juez, proceso cambia de juzgado de mayor riesgo

Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptaron la excusa del juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, de continuar conociendo el caso contra presuntos integrantes de la estructura “Los Calavera”, quienes estarían implicados en el crimen contra directivos de un hospital privado, ubicado en la zona 10.

Los togados resolvieron que el caso sea ahora conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, quien retomará el proceso en la etapa intermedia, donde resolverá si los enviará a juicio o no por los hechos señalados.

En los argumentos planteados por el juez Orozco para excusarse de seguir conociendo el caso, afirmó que el abogado Alejandro Arriaza, representante de las víctimas, “intentó dañar su honor al señalar notas periódicas malintencionadas que ha infundido en redes sociales, razón por la cual se excusa de conocer el proceso”.

Tres hombres y una mujer, presuntos integrantes de Los Calavera, son señalados como responsables del crimen contra directivos de un hospital privado, como represalia por el impago de extorsión.

Las investigaciones judiciales han vinculado al grupo con delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer homicidio.

Durante las diligencias en torno al caso, autoridades capturaron presuntos integrantes de la banda, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil, y se incautaron dinero en efectivo, armamento y vehículos relacionados con las actividades delictivas de la estructura.

