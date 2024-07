La familia de Floridalma Roque espera que en poco tiempo se logre determinar si los restos hallados en un pozo, en una finca de San Vicente Pacaya, en Escuintla, corresponden a su pariente desaparecida desde el 13 de junio de 2023 tras asistir a la clínica del médico Kevin Malouf.

José Roque, hijo de Floridalma, confirmó ante la medios de comunicación que ha mantenido comunicación con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para concretar el proceso de reconocimiento e identificación plena del cadáver.

"Estamos a espera de la confirmación, quizás para este fin de semana o el lunes (entre el 13 y 15 de julio)", declaró Roque ante los medios de comunicación desde Torre de Tribunales este jueves 11 de julio.

El hijo de Floridalma recordó que el Inacif les aseguró que en mes y una semana podría obtener los resultados de los análisis forenses, por lo que están al margen de ese plazo.

Los restos humanos se localizaron casi un año después de la despareció de Roque, el 5 de junio pasado en el interior una fosa. El Ministerio Público (MP) informó que se encontraba en avanzado estado de descomposición y se habían trasladado al Inacif.

Los familiares de Roque confirmaron en ese momento que el hallazgo del cuerpo fue posible luego de que Malouf, en prisión preventiva desde agosto de 2023, rindiera una declaración bajo reserva en la que indicó la ubicación de los restos.

Los fiscales de femicidio se desplazaron a el punto que refirió Malouf, a unos 29 kilómetros de distancia de la ciudad capital. Durante un recorrido hasta el lugar, con un trayecto por la ruta al Pacífico, pasando por Villa Nueva y Amatitlán, hasta llegar a Palín, Escuintla, se llegó al destino en San Vicente Pacaya.

El camino hasta la finca "Barraca del Mezcal", donde se localizó la osamenta, es angosto y de difícil acceso, desolado y con densa maleza en los alrededores. Toma unos 20 minutos aproximadamente llegar hasta el lugar en donde los fiscales trabajaron por horas para la extracción y recopilación de evidencias.

Descontento

Este jueves 11 de julio, se suspendió la audiencia de etapa intermedia, en la cual el juez decide si hay suficiente evidencia para llevar el caso a juicio.

Si el juez encuentra mérito, dictaría el auto de apertura a juicio, formalizando el proceso penal contra los cuatro acusados del caso: Kevin Malouf, Luis Castro, Susana Rojas y Lydia Silva.

No obstante, debido a una falla en el sistema de audio la audiencia se suspendió y fue reprogramada para el 21 de agosto de 2024.

José Roque expresó su inconformidad: "Todo esto me tiene descontento. No es justo. Entiendo los plazos pero se están tardando demasiado", afirmó.

Anteriormente, en entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el hijo de la paciente, expresó una profunda consternación ante la reacción que Malouf tuvo cuando recién se reportó la desaparición de Roque.

"La verdad a nosotros nos parte el corazón. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la compasión por las personas? Nosotros como familia estamos profundamente dolidos por la manera que actuaron contra mi madre, pues tenemos conocimiento de que ella, a las 4 de la tarde del 13 de junio estaba consciente, pidió su teléfono, y no se lo quisieron dar. Eso no lo quieren decir porque no les conviene", describió.

Además de que la habrían privado de la posibilidad de comunicarse con ellos, también reflexionó cómo, pese a tener tiempo para salvarla, el personal de la clínica no habría actuado adecuadamente.

"Estamos conscientes de que así fue y que, hasta las 9 de la noche la declararon muerta. Tuvieron cinco horas para poder salvarla, o para avisarnos a nosotros como familia para poder ver que hacíamos y llevarla a un sanatorio. A lo mejor hoy, estuviera con nosotros", dijo con pesar.

A lo largo de la búsqueda, Roque aseguró que la familia ha cooperado y proporcionó muestras de ADN desde que inició el caso: "Íbamos frecuentemente a la morgue y a los hospitales. En el banco de la alerta Isabel-Claudina nos tomaron muestras de ADN por si aparecía mi madre".

También se mantuvieron constantemente en contacto con las autoridades, esperando ansiosamente cualquier noticia.

La primera esperanza para la familia llegó hasta el 5 de junio con el hallazgo de los restos humanos, con lo que ahora esperan recibir un resultado por parte de las autoridades.

