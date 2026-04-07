Caso Piratas Dos: condenan a tres personas y revelan cómo operaban para interceptar a sus víctimas   

El Ministerio Público (MP) informó que, en el caso Piratas Dos, un tribunal impuso penas contra tres personas, dos de las cuales sobrepasan los 100 años de cárcel.

Según el MP, los sentenciados son Fernando L., Jonathan R. y Otto P., por su responsabilidad en los delitos de plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual.

A Fernando L. y Jonathan R. el tribunal les impuso 113 años de prisión a cada uno por plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual, en agravio de tres personas; además, los sancionó con una multa de Q150 mil, afirmó la Fiscalía.

Entre tanto, Otto P. fue condenado a 73 años y 8 meses de prisión por plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual, así como al pago de Q100 mil, añadió el MP.

De acuerdo con la investigación, los sentenciados actuaron de manera coordinada y utilizaron vehículos para interceptar a sus víctimas, agredirlas físicamente, despojarlas de sus pertenencias, realizar transacciones bancarias ilícitas y, posteriormente, abandonarlas en la vía pública.

El ente investigador añadió que el 30 de junio de 2023 dos víctimas fueron abordadas dentro de un vehículo. Un sujeto no identificado, que ocupaba el asiento del pasajero, les quitó sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Posteriormente, los responsables extrajeron Q1 mil 600 de una tarjeta de débito, efectuaron consumos y retiros por Q3 mil 286.90 con una tarjeta de crédito y retiraron Q400 adicionales de otra tarjeta de débito, para un total de Q5 mil 286.90, explicó la Fiscalía.

Ambas víctimas fueron abandonadas en horas de la madrugada, tras ser empujadas fuera del vehículo, lo que les causó diversas lesiones, afirmó el MP.

Asimismo, el 3 de junio de 2023 los sindicados condujeron otro vehículo por la zona 10 de la ciudad de Guatemala, donde, mediante amenazas, obligaron a otra víctima y a su acompañante a abordar el automóvil. Posteriormente, descendieron para utilizar la tarjeta de débito sustraída a la víctima y continuaron con el mismo modus operandi, remarcó.

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La Fiscalía contra Secuestros presentó las pruebas para que el Tribunal Primero Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala dictara las sentencias condenatorias.

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