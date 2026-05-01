Alta carga vehicular en ruta al Pacífico y otras vías hacia destinos turísticos

El descanso prolongado entre el asueto de este viernes 1 de mayo y el fin de semana motivó que miles de personas viajaran hacia distintos destinos fuera de la capital y el área metropolitana, lo que aumentó la carga vehicular en la ruta al Pacífico y en otras vías principales, informaron Provial y varias PMT.

El panorama en la ruta al Pacífico este 1 de mayo se ha mantenido con alta carga vehicular en dirección al sur del país, debido a que muchas personas aprovechan el descanso largo para desplazarse hacia playas, balnearios y otros destinos turísticos, indicó Samy Gómez, vocero auxiliar de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

La alta carga vehicular en la ruta al Pacífico (CA-9 Sur) responde principalmente al incremento de desplazamientos por el descanso del 1 de mayo, lo que motiva a muchos guatemaltecos a viajar hacia distintos destinos turísticos, agregó.

Refirió que desde horas de la mañana se reportó tránsito lento, principalmente derivado de un hecho de tránsito en el kilómetro 13 con dirección sur, alrededor de las 7.00 horas, lo cual afectó la movilidad en ese sector.

Al mediodía el tránsito continuaba bastante cargado, con acumulación vehicular desde la calzada Raúl Aguilar Batres, Villa Lobos, Villa Nueva y el sector de Amatitlán, y el flujo se mantenía lento conforme avanzaba el día, explicó el vocero.

En tanto, para el domingo 3 de mayo se prevé de nuevo un aumento considerable en la afluencia vehicular, pero en dirección norte, especialmente durante la tarde y noche, debido al retorno de los viajeros hacia la Ciudad de Guatemala.

Más vehículos que un día normal

Aunque Gómez indicó que no cuentan con un dato exacto sobre la cantidad de vehículos que circulan actualmente en la autopista Palín–Escuintla, señaló que se observa un flujo vehicular considerable en ese tramo.

Provial resume la actividad en otros sectores:

Tránsito lento desde Villa Nueva hacia Amatitlán, con una extensión aproximada de hasta 10 kilómetros en dirección sur.

En otros tramos importantes hacia el Pacífico, como la CA-2 Occidente y la CA-2 Oriente, no se reportan mayores complicaciones para la circulación vehicular.

En otras rutas del país también se registra alta carga vehicular. Por ejemplo, en la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) se reporta tránsito lento en sectores como Guastatoya, El Rancho y Teculután.

En la ruta Interamericana (CA-1 Occidente) se observa alta afluencia vehicular en el sector de San Lucas, hacia el occidente y Antigua Guatemala.

En la carretera a El Salvador (CA-1 Oriente) el tránsito es considerable en los sectores de Barberena y Cuilapa.

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Villa Nueva

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que en los recorridos efectuados por agentes de esa institución desde tempranas horas de la mañana observaron alta carga vehicular.

Señaló que alrededor de las 5.00 horas ya se registraban cuatro hechos de tránsito en algunos sectores del municipio, pero el que más impactó la circulación fue el ocurrido en el kilómetro 13.5 con dirección sur.

Indicó que ese hecho de tránsito, que dejó una persona fallecida, provocó que el tráfico prácticamente se paralizara desde el sector de El Trébol, la calzada Raúl Aguilar Batres y hacia la CA-9. Agregó que el Ministerio Público finalizó la diligencia alrededor de las 9.50 horas y se liberó el paso, por lo que la movilidad mejoró a la altura del kilómetro 13.5.

Alta carga vehicular en la ruta CA-9 con dirección al sur #PMTVillaNueva supervisa el #TraficoVN pic.twitter.com/sZnmdAAeZy — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 1, 2026

Santos indicó que el movimiento vehicular con salida de personas hacia destinos turísticos es similar al de un Miércoles Santo.

La fila de vehículos se reporta hasta la altura del kilómetro 16 y 17, como punto de referencia, en el sector del túnel el tránsito hacia la costa sur se encontraba completamente detenido, en condiciones similares a las de Semana Santa.

Refirió que alrededor del mediodía había una fila de vehículos de unos 10 kilómetros, que abarcaba del kilómetro 16 al 26, con tránsito hacia la jurisdicción de Amatitlán y Palín, Escuintla.

Añadió que durante el fin de semana podría reducirse la circulación en el área, debido a que muchas personas salen de la capital hacia el interior del país; sin embargo, el domingo se registraría alta afluencia por el retorno hacia la capital.

Palín, Escuintla

Carlos Blanco, director de la PMT de Palín (Escuintla), explicó que en ese sector el paso está libre hacia el norte, pero hacia el sur se reporta congestionamiento en Escuintla, alrededor del kilómetro 60, con unos dos kilómetros de fila de vehículos, por el tránsito que se dirige hacia la Costa Sur o el Puerto de San José.

Para todo el viernes prevén más carga vehicular de lo normal, ya que, coincide con las otras fuentes, en que muchas personas aprovechan el asueto para viajar. El sábado podría registrarse menor circulación y se prevé de nuevo congestionamiento durante parte del domingo por el viaje de retorno.

Blanco indicó que han monitoreado que alrededor del kilómetro 60 llegan unos 500 vehículos por hora, mientras que en un día normal circulan entre 200 y 250 por hora.

Salidas de la capital

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, explicó cómo se encontraba el tránsito en las salidas de la capital.

Mencionó que la ruta al Atlántico está congestionada del kilómetro 6 al 16, principalmente por la salida de vehículos hacia Sanarate y El Progreso. Añadió que por un momento hubo dificultad con un tráiler en la vía hacia San José del Golfo, pero ya fue retirado.

En la calzada Aguilar Batres, el tránsito se reportaba lento desde la 33 calle hasta la bajada de Villa Lobos, debido al accidente en el que falleció una persona.

Indicó que comenzó a incrementarse el flujo de vehículos con dirección a la ruta al Pacífico, lo cual atribuyó a viajes hacia el Puerto de San José y otras playas. Por lo que se reporta alta carga vehicular desde el cruce del periférico y Calzada Aguilar Batres hasta el kilómetro 18 en Villa Nueva.

Refirió que en la Central de Mayoreo (Cenma) es administrable el tránsito.

Mientras tanto, en la calzada Roosevelt también se reporta alta afluencia desde el puente en adelante, comportamiento que se mantiene hasta el kilómetro 30 en San Lucas, y hacia Antigua Guatemala y Chimaltenango.

Montejo señaló que hay reportes de congestionamiento en la carretera a El Salvador, en el kilómetro 12 de Santa Catarina Pinula, pero unos dos kilómetros y medio después el tránsito se libera.

“Ya empezó a salir el tránsito de la ciudad para ir a las playas, balnearios y centros turísticos, y aprovechar este viernes al mediodía, así como el sábado y domingo”, comentó.

Indicó que en la capital circularán unos 600 mil vehículos, la mitad de lo que transita normalmente, por lo que este viernes no habrá carriles reversibles.