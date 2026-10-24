Caso Solórzano Foppa: juez fija fecha para primera declaración de policías detenidos por captura de hermanos Choc Toz

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Caso Solórzano Foppa: juez fija fecha para primera declaración de policías detenidos por captura de hermanos Choc Toz

Siete agentes de la PNC, señalados por presuntas irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz, permanecen en las carceletas de la Torre de Tribunales en espera de la audiencia de primera declaración.

Angel Oliva

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AGENTES DE LA PNC en carceletas de Torre de Tribunales. caso hermanos Choc

Agentes de la PNC señalados de la captura irregular de los hermanos Choc Toz permanecen en carceletas de Torre de Tribunales en espera de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detenidos por presuntas irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz, tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, permanecerán en las carceletas de la Torre de Tribunales a la espera de la audiencia de primera declaración, programada para el lunes 26 de octubre.

Los agentes fueron capturados el viernes 23 de octubre durante una serie de diligencias. El Ministerio Público (MP) los señala de los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Este sábado 24 de octubre se desarrolló la audiencia en la que un juez les informó sobre los motivos de su detención. La audiencia de primera declaración quedó programada para el lunes 26 de octubre, a las 9 horas, en el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales. Mientras tanto, los agentes permanecerán en las carceletas.

Carlos Cuéllar, abogado defensor de uno de los sindicados, indicó que los agentes ya fueron informados de los delitos que se les atribuyen.

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Además, señaló que, debido a su condición de agentes de la PNC, trasladarlos a una cárcel pública pondría en riesgo sus vidas.

Según el MP, los agentes señalados son Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.

Antecedentes del caso

La mañana del sábado 17 de octubre, el abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Minutos después del ataque, agentes de la Comisaría 13 de la PNC reportaron la captura de los hermanos Choc Toz, a quienes les decomisaron un arma de fuego que, según las investigaciones, habría sido colocada de manera irregular.

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Tras la detención, un juez dictó falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron su libertad.

Ahora, los siete agentes enfrentan señalamientos por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

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