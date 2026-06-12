Justicia
Catorce capturados en Retalhuleu tras allanamientos que permitieron decomisar armas, droga y vehículos
Autoridades capturan a más de 10 personas durante allanamientos en Retalhuleu por distintos delitos.
Armas decomisadas durante masivo operativo en Retalhuleu, donde hubo 14 capturas. (Foto Prensa Libre: PNC)
Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango, realizaron allanamientos en Retalhuleu que dejaron 14 capturas; de estas, 11 fueron por órdenes de aprehensión y tres en flagrancia.
La Policía Nacional Civil (PNC) amplió que las detenciones fueron por los delitos de asociación ilícita, trata de personas en su modalidad de explotación sexual y lavado de dinero u otros activos.
También por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y encubrimiento propio.
Durante las diligencias también hubo personas capturadas en flagrancia por la posible comisión del delito de promoción o estímulo a la drogadicción.
Además, fueron secuestradas cinco armas de fuego, droga y Q36 mil 979.
Entre lo decomisado también figuran dos vehículos, nueve motocicletas y 10 teléfonos celulares, los cuales servirán para fortalecer los procesos de investigación.
Para leer más: Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones
Los capturados
- Omar “N”, de 30 años
- Carlos “N”, de 47 años
- Brenda “N”, de 48 años
- José “N”, de 18 años
- Germán “N”, de 38 años
- Stuart “N”, de 32 años
- Andrea “N”, de 24 años, nicaragüense
- María “N”, de 31 años
- Mynor “N”, de 30 años
- Franklin “N”, de 28 años
- Byron “N”, de 28 años
- Brenda “N”, de 45 años
- Keysi “N”, de 29 años
- Karen “N”, de 30 años
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