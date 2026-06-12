Catorce capturados en Retalhuleu tras allanamientos que permitieron decomisar armas, droga y vehículos

Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango, realizaron allanamientos en Retalhuleu que dejaron 14 capturas; de estas, 11 fueron por órdenes de aprehensión y tres en flagrancia.

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió que las detenciones fueron por los delitos de asociación ilícita, trata de personas en su modalidad de explotación sexual y lavado de dinero u otros activos.

También por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y encubrimiento propio.

Durante las diligencias también hubo personas capturadas en flagrancia por la posible comisión del delito de promoción o estímulo a la drogadicción.

Además, fueron secuestradas cinco armas de fuego, droga y Q36 mil 979.

Entre lo decomisado también figuran dos vehículos, nueve motocicletas y 10 teléfonos celulares, los cuales servirán para fortalecer los procesos de investigación.

Para leer más: Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones

Los capturados

Omar “N”, de 30 años

Carlos “N”, de 47 años

Brenda “N”, de 48 años

José “N”, de 18 años

Germán “N”, de 38 años

Stuart “N”, de 32 años

Andrea “N”, de 24 años, nicaragüense

María “N”, de 31 años

Mynor “N”, de 30 años

Franklin “N”, de 28 años

Byron “N”, de 28 años

Brenda “N”, de 45 años

Keysi “N”, de 29 años

Karen “N”, de 30 años

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