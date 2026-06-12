Catorce capturados en Retalhuleu tras allanamientos que permitieron decomisar armas, droga y vehículos

Justicia

Catorce capturados en Retalhuleu tras allanamientos que permitieron decomisar armas, droga y vehículos

Autoridades capturan a más de 10 personas durante allanamientos en Retalhuleu por distintos delitos.

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Armas decomisadas durante masivo operativo en Retalhuleu, donde hubo 14 capturas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango, realizaron allanamientos en Retalhuleu que dejaron 14 capturas; de estas, 11 fueron por órdenes de aprehensión y tres en flagrancia.

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió que las detenciones fueron por los delitos de asociación ilícita, trata de personas en su modalidad de explotación sexual y lavado de dinero u otros activos.

También por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y encubrimiento propio.

Durante las diligencias también hubo personas capturadas en flagrancia por la posible comisión del delito de promoción o estímulo a la drogadicción.

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Además, fueron secuestradas cinco armas de fuego, droga y Q36 mil 979.

Entre lo decomisado también figuran dos vehículos, nueve motocicletas y 10 teléfonos celulares, los cuales servirán para fortalecer los procesos de investigación.

Para leer más: Operativos contra el narcomenudeo dejan ocho detenidos y el decomiso de efectivo y municiones

Los capturados

  • Omar “N”, de 30 años
  • Carlos “N”, de 47 años
  • Brenda “N”, de 48 años
  • José “N”, de 18 años
  • Germán “N”, de 38 años
  • Stuart “N”, de 32 años
  • Andrea “N”, de 24 años, nicaragüense
  • María “N”, de 31 años
  • Mynor “N”, de 30 años
  • Franklin “N”, de 28 años
  • Byron “N”, de 28 años
  • Brenda “N”, de 45 años
  • Keysi “N”, de 29 años
  • Karen “N”, de 30 años

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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