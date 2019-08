Cicig entrega al MP 11 denuncias sobre supuesta corrupción

En días recientes la Cicig entregó al MP documentos relacionados con las investigaciones desarrolladas. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó este 29 de agosto sobre 11 denuncias al Ministerio Público (MP) dentro de su proceso de cierre.

En un comunicado, la Cicig dijo que, como parte de su mandato, recibió reportes sobre posible corrupción en instituciones, a lo cual hizo un proceso interno de verificación de indicios, análisis e investigación de posibles eventos ilícitos.

Portavoz de @CICIGgt @matiasponce informa: "Se entregaron las investigaciones MP-CICIG cada una

acompañada con el respectivo escrito (denuncia,

memorial o ficha). La entrega consistió en más de 10 denuncias y 50 memoriales o fichas de investigaciones en curso".

Denuncia 1: Comisiones paralelas II

Posibles hechos de corrupción en el proceso de integración de la Corte Suprema De Justicia (2014-2019). Según Cicig, hubo negociaciones que podrían encuadrar en delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita.

Denuncia 2: Espionaje y escuchas telefónicas ilegales desde empresa telefónica

Miembros del partido Movimiento Semilla y personas particulares fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, configurando un caso típico de espionaje ilegal.

Denuncia 3: Posible hechos de corrupción en la Usac (administración de Estuardo Gálvez)

La comisión señala que Gálvez autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos, con supuestas irregularidades como adjudicación de proyectos a empresas con la oferta menos favorable, presumibles sobrevaloraciones del costo, ejecución parcial y/o proyectos no terminados y modificaciones en los contratos administrativos.

Denuncia 4: Posibles hechos de corrupción en la Usac (administración de Murphy Paiz en la Facultad de Ingeniería)

Según Cicig, dentro de la administración de Paiz como decano, hubo 62 proyectos de obra, de las cuales algunas de estas obras no fueron construidas, en otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en el costo de la obra, existe un tercer grupo de proyectos que no se pudieron ubicar- por no ser claros los datos del concurso de adjudicación-, además de que en el lugar más próximo no existe la obra descrita en el concurso, se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades, en especial por la utilización de la “compra fraccionada”, modalidad que permite evadir el proceso de cotización.

Denuncia 5: Actos de corrupción realizados por la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores 2010-2016.

La comisión documentó que varios directivos donaron fondos a la entidad Avanzando al Progreso, S.A. con el fin de apoyar la campaña del Partido Patriota.

Denuncia 6: La Cicig las segrega de la siguiente manera:

6.1: Corrupción en Nebaj, Quiché

Cicig señala obras sin ejecutar por Q17 millones durante las administraciones de los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán.

6.2: Denuncia contra María Elizabeth Pacajá López, exfuncionaria de la Contraloría

Dentro de la Investigación del caso Corrupción Integral-Lanquín Alta Verapaz se detectaron depósitos a diversas personas las cuales, aparentemente, no tenía ninguna relación con la Municipalidad de Lanquín. Se siguió la ruta de dichos depósitos y se encontró que los mismos provenían de cobros de cheques de la municipalidad, uno de los depósitos fue realizado a María Elizabeth Pacajá López, ex funcionaria de la Contraloría General de Cuentas.

6.3: Prevaricato del juez Víctor Cruz

La investigación refiere que Cruz no entró a conocer un recurso de reposición contra el Juzgdo de Diligencias Urgentes, lo cual fue corregido por la Sala Tercera de Apelaciones que el 22 de junio de 2018 le ordenó hacerlo.

6.4: Fraude en licitación de líneas y rutas de la ciudad de Guatemala a la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AEAU)

En 2009, la municipalidad, al más alto nivel, modificó reglamentos para que se ajustaran a la propuesta de la Asociación para que ganara la concesión de líneas y rutas, a pesar de que entidades vinculadas a la AEAU no llenaban los requisitos.

6.5: Financiamiento electoral ilícito Líder II

El extinto partido Líder recibió financiamiento de seis entidades por Q7 millones 354 mil 619 para publicidad durante la campaña de 2015, que se suman a los Q21 millones 777 mil 227 millones que una auditoría del Tribunal Supremo Electoral detectó como financiamiento no registrado.

6.6: Impunidad caso Fénix II

La Cicig describe que existe una estructura con por lo menos 30 años con vínculos en los poderes del Estado, instituciones de control y vigilancia, abogados, bancos y empresas “que a manera de portafolio de servicios han aportado al logro de beneficios económicos exorbitantes como de poder político”. Como ejemplo, cita el desfalco de 2002 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

