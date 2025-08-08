Condenan a exsubinspector de la PNC Vásquez Rabanales por abuso de autoridad

Justicia

Condenan a exsubinspector de la PNC Vásquez Rabanales por abuso de autoridad

Juez condena a tres años de prisión a Eddy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la Policía Nacional Civil, por abuso de autoridad.

y

|

EDDY VÁSQUEZ RABANALES

El exsubinspector Eddy Leonel Vásquez Rabanales durante una audiencia. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango condenó a tres años de prisión al exsubinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Eddy Leonel Vásquez Rabanales por abuso de autoridad.

La investigación señaló que Vásquez Rabanales, a cargo de la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 21 de febrero del 2024 puso a disposición de un juez a una persona señalada de manejar una motocicleta con reporte de robo, hecho ocurrido en el cantón San Lorenzo.

Sin embargo, el propietario de la motocicleta retiró la denuncia de robo, la cual había presentado por incumplimiento de un negocio de compraventa del vehículo.

Las partes habrían llegado a un acuerdo por el pago del vehículo y se retiró la denuncia; no obstante, el exsubinspector efectuó la captura y decomisó la motocicleta, que fue trasladada a la subestación policial.

Este es el primer caso en el que el expolicía recibe sentencia. Además, es señalado de la ejecución extrajudicial de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi, ocurrida en abril del 2024 en San Andrés Itzapa.

Por este proceso fue enviado a juicio por el juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, y se programó el inicio del debate para el 7 de julio del 2026.

Para leer más: Expolicía Edy Vásquez queda ligado a proceso y revelan audios de supuesta tortura a víctimas en San Andrés Itzapa

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Abuso de autoridad Chimaltenango San Andrés Itzapa 
