Condenan a exsubinspector de la PNC Vásquez Rabanales por abuso de autoridad

El juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango condenó a tres años de prisión al exsubinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Eddy Leonel Vásquez Rabanales por abuso de autoridad.

La investigación señaló que Vásquez Rabanales, a cargo de la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 21 de febrero del 2024 puso a disposición de un juez a una persona señalada de manejar una motocicleta con reporte de robo, hecho ocurrido en el cantón San Lorenzo.

Sin embargo, el propietario de la motocicleta retiró la denuncia de robo, la cual había presentado por incumplimiento de un negocio de compraventa del vehículo.

Las partes habrían llegado a un acuerdo por el pago del vehículo y se retiró la denuncia; no obstante, el exsubinspector efectuó la captura y decomisó la motocicleta, que fue trasladada a la subestación policial.

Este es el primer caso en el que el expolicía recibe sentencia. Además, es señalado de la ejecución extrajudicial de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi, ocurrida en abril del 2024 en San Andrés Itzapa.

Por este proceso fue enviado a juicio por el juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, y se programó el inicio del debate para el 7 de julio del 2026.

Para leer más: Expolicía Edy Vásquez queda ligado a proceso y revelan audios de supuesta tortura a víctimas en San Andrés Itzapa

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.