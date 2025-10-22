Condenan a tres hombres a más de cien años de prisión por secuestro y asesinato en Jutiapa

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 22 de octubre que Edilser C., Pablo V. y Sabino V. fueron condenados a 107 años de prisión cada uno por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

Según el ente investigador, la víctima fue secuestrada el 14 de enero del 2017 en el caserío El Amatón, Quesada, Jutiapa.

Inicialmente, los captores exigieron Q80 mil por su liberación, según la investigación del MP.

Sin embargo, luego de negociar se acordó el pago de Q4 mil 535, el cual fue entregado el 19 de enero del mismo año, fecha en la que fueron capturados los ahora sentenciados.

“La víctima fue localizada sin vida el mismo día del pago, en una zona boscosa”, afirmó la fiscalía.

Las pruebas del caso fueron presentadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La sentencia fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal.

