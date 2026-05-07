Confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz por supuesto lavado de dinero y peculado

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Confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz por supuesto lavado de dinero y peculado

El extitular de la SAT y embajador de Guatemala en Honduras es investigado por un presunto caso de corrupción.

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MARCO LIVIO DÍAZ

Marco Livio Díaz, embajador de Guatemala en Honduras. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Fuentes confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz por supuesto lavado de dinero y peculado por sustracción.

El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras es investigado por un convenio de la SAT con una universidad.

El caso está bajo reserva y la investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Según las fuentes, la Feci coordinó un allanamiento para intentar hacer efectivas dos de tres órdenes de captura emitidas por el juzgado especializado en lavado de dinero. Los resultados del operativo fueron negativos.

EN ESTE MOMENTO

Contribuyentes del régimen especial deberán verificar accesos, datos contables y formularios habilitados antes del 2 de junio de 2026, fecha en que la Agencia Virtual de la SAT será obligatoria para presentar declaraciones.

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La investigación surge por un convenio que la SAT firmó con una universidad privada, donde personal de esa institución acudía a impartir clases.

Sin embargo, según las fuentes, la contratación de docentes y otros aspectos relacionados con el convenio eran coordinados por medio de una sociedad anónima que habría recibido dinero de la SAT.

Hasta ahora se han detectado transferencias por cerca de Q1.5 millones. Además, la investigación identificó que esa sociedad estaba integrada por allegados a Marco Livio Díaz, según una fuente que prefirió no ser citada.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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