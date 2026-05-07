Fuentes confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz por supuesto lavado de dinero y peculado por sustracción.

El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras es investigado por un convenio de la SAT con una universidad.

El caso está bajo reserva y la investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Según las fuentes, la Feci coordinó un allanamiento para intentar hacer efectivas dos de tres órdenes de captura emitidas por el juzgado especializado en lavado de dinero. Los resultados del operativo fueron negativos.

La investigación surge por un convenio que la SAT firmó con una universidad privada, donde personal de esa institución acudía a impartir clases.

Sin embargo, según las fuentes, la contratación de docentes y otros aspectos relacionados con el convenio eran coordinados por medio de una sociedad anónima que habría recibido dinero de la SAT.

Hasta ahora se han detectado transferencias por cerca de Q1.5 millones. Además, la investigación identificó que esa sociedad estaba integrada por allegados a Marco Livio Díaz, según una fuente que prefirió no ser citada.

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