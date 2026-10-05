Crimen contra mujer lleva a autoridades mexicanas a captura de dos cabecillas del Barrio 18 fugados de Fraijanes 2

El ataque armado contra una mujer de unos 30 años en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, llevó a las autoridades mexicanas a dar seguimiento al caso y capturar a dos cabecillas del Barrio 18 de Guatemala, que se habían fugado de la cárcel Fraijanes II. Los detenidos son Rudy Augusto Ortiz Morales, conocido como el “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, conocido como “Liro Spyder” o “Little Spyder”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, México, informó que ambos están relacionados con un femicidio registrado el 3 de octubre en la Supermanzana 38 de Benito Juárez.

La víctima, una mujer de entre 25 y 30 años, fue localizada con una herida de bala en la cabeza en el cruce de las calles Hobompich y Edzná.

Testigos de la zona relataron haber escuchado detonaciones, pero no observaron a los agresores. Agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional acudieron al lugar, mientras que paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de la mujer.

El seguimiento y la captura

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que el seguimiento a cámaras de vigilancia llevó a la detención de los dos guatemaltecos el 4 de octubre en Benito Juárez.

En el operativo participaron agentes de la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Según esa institución, durante la detención les incautaron un arma corta, dos cargadores, 18 cartuchos útiles y 379 dosis de marihuana.

Las autoridades mexicanas informaron que los dos detenidos son integrantes del Barrio 18 de Guatemala y que se habían fugado de un centro penitenciario del país. Además, señalaron que cuentan con alerta roja de Interpol.

El Smoking ya había sido capturado en México

No es la primera vez que Ortiz Morales es detenido en México. El 4 de febrero del 2025, autoridades mexicanas localizaron y capturaron al Smoking en Mérida, Yucatán, cuando tenía activa una orden de captura internacional y una notificación roja de Interpol.

Luego de aquella captura, el Instituto Nacional de Migración de México lo deportó a Guatemala.

Ortiz Morales es cabecilla de la clica Imperial Gangsters del Barrio 18, estructura que, según la PNC de Guatemala, opera en las zonas 3, 5, 6 y 7 de la capital. También ha sido vinculado con ataques contra buses de las desaparecidas rutas 3, 4 y 96.

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Otras fugas del Smoking

El 16 de mayo del 2023, las autoridades de Guatemala confirmaron que Ortiz Morales no se encontraba en su celda en la cárcel Fraijanes 2.

La ausencia del cabecilla se dio a conocer después de la muerte de Héctor Alfonso Quinteros Martínez, quien usurpaba la identidad del Smoking dentro de la prisión. Las primeras pesquisas de la PNC establecieron entonces que el cabecilla se había fugado por lo menos tres años antes.

Sobre Ortiz Morales pesan órdenes de captura por evasión y había sido declarado en rebeldía por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Participación del MP y el CAT

El Ministerio Público informó inicialmente que la detención se efectuó en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) de la Policía Nacional Civil y las autoridades mexicanas.

Sin embargo, al ser consultado por Prensa Libre sobre el grado de participación de Guatemala en el operativo, el MP explicó que las autoridades guatemaltecas no intervinieron en la captura y que su participación consistió en corroborar la identificación de los dos pandilleros.

El MP agregó que mantiene coordinación con las autoridades mexicanas para los procedimientos relacionados con su extradición a Guatemala.

El CAT también confirmó a Prensa Libre que los dos integrantes del Barrio 18 deberán solventar primero su situación legal en México por el femicidio que se les señala y posteriormente, se llevará a cabo el proceso de extradición a Guatemala.