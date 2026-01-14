¿Quién es Samanta Leiva, conviviente de “Smoking” y supuesta operadora del Barrio 18 que habría cobrado Q30 mil semanales de extorsión?

El 13 de enero, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo en la 8ª avenida 13-32, colonia Pradera de las Flores, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, como parte del seguimiento a una red de extorsionistas y la búsqueda de reos del Barrio 18 que se fugaron de Fraijanes 2 en octubre del 2025.

En esa casa fue detenida Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 38 años, conviviente de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, cabecilla del Barrio 18.

De acuerdo con las investigaciones, Leiva es presuntamente operadora de las clicas Imperial Gangsters (IGS) y Little Psycho Criminal (LSC), de la mara 18, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos. Su función consistía en coordinar a un grupo de hombres y mujeres para exigir extorsión en Mixco.

El dinero, producto de la extorsión, era entregado por comerciantes y pilotos repartidores a los pandilleros de la clica LSC. Según un análisis de la PNC, las operaciones ilegales de esa estructura se concentran en las colonias El Milagro, Carolingia, Lo de Carranza y otros sectores de la zona 6 de Mixco.

Las pesquisas indican que Leiva supuestamente recibía y administraba cada semana Q30 mil, que luego entregaba a su conviviente, “Smoking”, quien se fugó junto con otros 19 cabecillas de esa pandilla de la cárcel Fraijanes 2 entre el 8 y 11 de octubre del año pasado.

Samanta Leiva y los seis delitos que habría cometido

La PNC informó que Leiva fue detenida por los delitos de exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivo y lavado de dinero u otros activos.

También le podría interesar: Quién es el Smoking, al que hacen alusión en un manuscrito dejado sobre unos cadáveres en Mixco

Por esos delitos, un juzgado del departamento de Guatemala giró cuatro órdenes de captura en septiembre del 2022 y 2023.

La institución agregó que el allanamiento en la colonia Pradera de las Flores, Ciudad San Cristóbal, fue parte del proceso de investigación para capturar a los 13 pandilleros fugados de Fraijanes 2. A la fecha, seis han sido detenidos y uno más fue hallado muerto, informó la policía.

Durante el allanamiento, las autoridades localizaron un retrato a mano en el que aparecen Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, y su conviviente, Samanta Leiva, ambos señalados de operar una red de extorsión del Barrio 18. (Foto Prensa Libre: cortesía)

¿Quién es Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”?

Ortiz Morales, alias “Smoking”, es uno de los principales cabecillas del Barrio 18. Dirige la clica Imperial Gangsters y cuenta con la protección de la Little Psycho Criminal. Enfrenta condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita.

Según los registros oficiales, “Smoking” estaba preso desde el 8 de octubre del 2009 en la cárcel Fraijanes 2. Desde allí, habría coordinado el asesinato de agentes de la PNC y guardias penitenciarios, además de ser señalado por planificar ataques contra fiscales del Ministerio Público.

Ha burlado los controles del sistema penitenciario en dos ocasiones. La primera fue en 2022, cuando logró fugarse tras dejar a otra persona suplantando su identidad. Se refugió en México, donde fue capturado el 8 de febrero del 2025 en Mérida, Yucatán. Durante ese operativo, se identificó con un documento falso a nombre de Mynor Aníbal Ortiz Morales, pero fue plenamente reconocido gracias al sistema Interpol y deportado a Guatemala.

La segunda fuga se registró en octubre del 2025, cuando escapó junto con otros 19 reos considerados de alta peligrosidad.