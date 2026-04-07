Dan más detalles del enfrentamiento entre vecinos organizados, pandilleros y agentes de la PNC en San Pedro Sacatepéquez

Un incidente armado atribuido a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), que se enfrentaron a supuestos vecinos organizados, dejó tres muertos y varios heridos, entre ellos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La balacera inició en el km 20.5, jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, a las 17.10 horas del 6 de abril, y hubo una persecución que se extendió por tres kilómetros.

De acuerdo con el informe de la PNC, se registraron tres escenas del crimen que analizó el Ministerio Público. Hubo tres fallecidos, cinco heridos, armas incautadas e implicación de vecinos organizados del municipio.

Uno de los escenarios se ubicó en el km 20.5, en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, donde murió un hombre de aproximadamente 30 años con múltiples heridas de bala, según informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas añadieron que brindaron atención prehospitalaria a otro hombre, de unos 25 años, con una herida de bala, mientras que otros cuatro lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales por unidades de apoyo.

Según la Policía, el ataque ocurrió cuando agentes de la PNC atendieron un llamado de apoyo por un hecho armado en la población y fueron agredidos por hombres encapuchados y fuertemente armados.

Entre los heridos figuran el oficial segundo Herbert Eliazar López Carreto, de 43 años, y el agente Andony Ariel García Bravo, de 27, quienes presentan heridas de bala y se encuentran estables.

Asimismo, el informe consigna que los presuntos pandilleros, en su afán de huir, dispararon contra un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado a un centro asistencial.

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Capturan a presuntos pandilleros

También resultaron lesionados y detenidos los presuntos implicados. Según la PNC, los señalados son Jefry Josué Ochoa Ramírez, de 26 años, con antecedentes por extorsión del 27 de octubre del 2017; Raúl Ernesto Pérez Grande, de 37, alias "El Strong", "Snyper" y "Holl", originario de San Salvador, El Salvador, a quien las autoridades vinculan con la clica Teclas Locos de la Mara Salvatrucha, con presencia en Guatemala, Escuintla y Chimaltenango; y Marvin Alexander Hernández Cruz, de 32 años.

Este último fue capturado en el km 16.5, colonia Los Pinos, zona 6 de Mixco, luego de una persecución que se originó en el km 22 de la ruta a San Pedro Sacatepéquez.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron un fusil AK-47, dos chalecos antibalas, una motocicleta y un vehículo.

“Los posibles responsables son vecinos organizados, encapuchados y fuertemente armados”, consigna el informe policial.

El enfrentamiento obligó al cierre del paso vehicular en el área y generó complicaciones en la movilidad.

Tras los hechos, la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez pidió a la población “mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y seguir los lineamientos de las autoridades”. Asimismo, se suspendieron las clases el martes 7 de abril en todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa, con el fin de resguardar la integridad de la comunidad educativa.