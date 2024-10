Declaran en rebeldía a Juan Alberto Fuentes Knight por caso Transurbano

La Fiscalía especial contra la Impunidad informó este 29 de octubre que un juzgado revocó medidas que había obtenido Juan Alberto Fuentes Knight, sindicado en el caso Transurbano.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, detalló que el Juzgado segundo de Instancia Penal revocó las medidas de coerción que se le habían otorgado a Fuentes Knight y se le decretó en rebeldía.

“El sindicado se encuentra ligado a proceso penal en el caso Transurbano por los delitos de fraude y peculado. Ha incumplido con las medidas de coerción impuestas por el órgano jurisdiccional y se encuentra evadiendo la justicia”, indicó Curruchiche.

El fiscal añadió que se gestionará la orden de aprehensión internacional de Fuentes Knight para que “enfrente a la justicia” en Guatemala.

El 27 de julio de 2023, Fuentes Knight, indicó que saldría del país por persecución que sufrían integrantes del comité pro-formación del partido Movimiento Semilla.

Fuentes Knight fungió como ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom y enfrenta un proceso desde 2018 por señalamientos en el caso Transurbano.

“Por 5 años he cumplido con los requerimientos legales y me he presentado a cada audiencia con el fin de probar mi inocencia y aquella de los miembros del gabinete que fueron injustamente señalados”, aseguró Knight en 2023.

En marzo de 2018, Knight y otros funcionarios del gobierno de Álvaro Colom fueron ligados a proceso por el caso Transurbano.