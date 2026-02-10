Decomisan arma, droga y municiones al capturar a cinco presuntos pandilleros en Amatitlán

Investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público efectuaron allanamientos en la línea férrea del barrio El Ingenio, en Amatitlán, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este martes 10 de febrero.

Durante las diligencias se reportó la captura de cuatro presuntos mareros identificados como Piedad “N”, de 44 años; Germán “N”, de 62; Carlos “N”, de 24, y Edson “N”, de 20, alias “Truco”, señalado por la PNC como cabecilla de la mara Barrio 18 en ese sector.

A los detenidos se les decomisaron 209 bolsas con marihuana, un teléfono, un DVR y Q160, según el informe policial.

En otro inmueble del mismo barrio, investigadores capturaron a Luis “N”, de 35 años, a quien le incautaron Q9 mil 288, presuntamente producto de la venta de droga.

También se le decomisaron varios teléfonos, dos radiotransmisores portátiles, una pistola ilegal con 16 municiones calibre 9 mm y una tolva, además de 30 recipientes plásticos con cocaína y una bolsa con varias piedras de crack.

La PNC añadió que, en otro caso, investigadores de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble en El Progreso, Jutiapa, donde fue capturado Abner “N”, de 20 años, a quien se le decomisaron 75 cápsulas con cocaína y 17 blísteres con piedras de crack.

