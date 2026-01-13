Decomisan armas y droga durante operativo contra extorsiones en La Gomera

Decomisan armas y droga durante operativo contra extorsiones en La Gomera

Investigadores desarrollan un allanamiento en La Gomera, Escuintla, donde han decomisado ilícitos.

ARMAS DE FUEGO EN LA GOMERA

Armas decomisadas durante cateo en La Gomera, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Fiscalía Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este martes 13 de enero diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en La Gomera.

Según el Ministerio Público, estas acciones se realizan en seguimiento de denuncias relacionadas con el delito de extorsión, lo que permitirá fortalecer investigaciones en curso.

Investigadores han localizado distintos indicios, entre ellos armas de fuego y de fabricación artesanal, así como teléfonos celulares, dinero en efectivo —posiblemente producto de cobros por extorsión—, cocaína y marihuana.

De acuerdo con la información, al menos siete armas de fuego y tolvas han sido decomisadas.

La droga fue localizada en frascos y bolsas de nailon.

Las diligencias continúan en la colonia Nuevo Texcuaco, La Gomera.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Decomiso de armas Decomiso de drogas Extorsiones La Gomera 
