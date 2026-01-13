Decomisan armas y droga durante operativo contra extorsiones en La Gomera

La Fiscalía Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este martes 13 de enero diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en La Gomera.

Según el Ministerio Público, estas acciones se realizan en seguimiento de denuncias relacionadas con el delito de extorsión, lo que permitirá fortalecer investigaciones en curso.

Investigadores han localizado distintos indicios, entre ellos armas de fuego y de fabricación artesanal, así como teléfonos celulares, dinero en efectivo —posiblemente producto de cobros por extorsión—, cocaína y marihuana.

De acuerdo con la información, al menos siete armas de fuego y tolvas han sido decomisadas.

La droga fue localizada en frascos y bolsas de nailon.

Las diligencias continúan en la colonia Nuevo Texcuaco, La Gomera.

