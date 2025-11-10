Decomisan en picop cargamento de cocaína valorado en más de Q17 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 10 de noviembre sobre el decomiso de droga, tras el seguimiento a una investigación y una denuncia recibida en la línea Antinarcótica 1577 acerca de un vehículo con posible ilícito en un centro comercial.

La incautación se registró en el kilómetro 60 de la ruta CA-2, en Escuintla, donde agentes antinarcóticos localizaron un picop en cuya palangana detectaron una caleta.

Tras el trabajo de campo, los investigadores hallaron 172 paquetes con droga.



Al efectuarles las pruebas de campo, dieron como resultado presuntivo positivo para cocaína, añadió la PNC.

La investigación continúa para dar con los responsables del cargamento, según la institución.

El Ministerio de Gobernación informó que la droga está valorada en Q17,671,581.



Añadió que esta es la tercera incautación de varios paquetes de cocaína en los últimos días. El 4 de noviembre fueron decomisados 292 paquetes de cocaína en un contenedor en Puerto Quetzal, Escuintla.



Además, en un operativo antinarcótico efectuado el 6 de noviembre en la 19 avenida, entre 9.ª y 10.ª calles de la zona 6, agentes reportaron la incautación de cuatro paquetes y un “colmillo” con cocaína, así como una bolsa con marihuana localizada en un vehículo.

