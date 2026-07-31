Decomisan más de Q1.5 millones y US$6 mil 230 durante allanamiento en Jalapa

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 31 de julio sobre el hallazgo de una fuerte suma de dinero durante un allanamiento en la zona 2 de la ciudad de Jalapa.

Añadió que en la diligencia participaron investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

La PNC indicó que durante el allanamiento decomisaron Q1 millón 522 mil 575 y US$6 mil 230 (Q47 mil), dinero cuya procedencia deberá ser acreditada conforme al proceso legal correspondiente.

"Conforme al procedimiento realizado por los fiscales, fue puesto a disposición del juzgado competente Erick "N", de 46 años, quien se encontraba en el inmueble, para que solvente su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones", añadió la PNC.

La institución agregó que continúan las diligencias para establecer el origen y la legalidad del dinero localizado.

Según las imágenes compartidas por la Policía, el efectivo decomisado consiste en billetes de varias denominaciones.

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