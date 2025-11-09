Decomisan más de Q25 mil y municiones: capturan en Coatepeque a tres hombres, uno de ellos colombiano

Justicia

Decomisan más de Q25 mil y municiones: capturan en Coatepeque a tres hombres, uno de ellos colombiano

En un allanamiento en Coatepeque, Quetzaltenango, investigadores capturaron a tres hombres y decomisaron ilícitos

la Redacción

|

time-clock

Agentes capturan a tres hombres tras hallarles ilícitos en Coatepeque, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 9 de noviembre que, como resultado de un allanamiento en un residencial de Coatepeque, Quetzaltenango, investigadores desarticularon un punto de distribución de droga.


Añadió que agentes de la Comisaría 41, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, reportaron la detención en flagrancia de Fredy "N", de 30 años; Jairo "N", de 32, y del colombiano Cristian "N", de 35.

Según la PNC, dentro de la vivienda los investigadores localizaron una pistola sin documentación, una tolva, 35 municiones, 11 teléfonos celulares y dos pesas electrónicas.

Además, una bolsa y ocho sobres con cocaína, cinco libras de marihuana, documentos varios y Q25 mil 753, posiblemente producto de la venta de droga.

EN ESTE MOMENTO

Narcotráfico, migración y lavado de dinero: el triángulo criminal que amenaza la estabilidad de Centroamérica

Right
Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Right


También fueron decomisados un picop, un automóvil y dos motocicletas.

Jairo "N" tiene un antecedente del 2021 por distribución de droga y posesión de droga para el consumo, según la PNC.

Para leer más: Armas y municiones: imágenes del arsenal decomisado cerca de la frontera con México

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Coatepeque Decomisan armas Decomiso de droga Quetzaltenango 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS