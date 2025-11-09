Decomisan más de Q25 mil y municiones: capturan en Coatepeque a tres hombres, uno de ellos colombiano

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 9 de noviembre que, como resultado de un allanamiento en un residencial de Coatepeque, Quetzaltenango, investigadores desarticularon un punto de distribución de droga.



Añadió que agentes de la Comisaría 41, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, reportaron la detención en flagrancia de Fredy "N", de 30 años; Jairo "N", de 32, y del colombiano Cristian "N", de 35.



Según la PNC, dentro de la vivienda los investigadores localizaron una pistola sin documentación, una tolva, 35 municiones, 11 teléfonos celulares y dos pesas electrónicas.



Además, una bolsa y ocho sobres con cocaína, cinco libras de marihuana, documentos varios y Q25 mil 753, posiblemente producto de la venta de droga.





También fueron decomisados un picop, un automóvil y dos motocicletas.



Jairo "N" tiene un antecedente del 2021 por distribución de droga y posesión de droga para el consumo, según la PNC.

