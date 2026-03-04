Denuncia y persecución permiten recuperar furgón con insumos médicos valorados en más de Q140 mil

Denuncia y persecución permiten recuperar furgón con insumos médicos valorados en más de Q140 mil

Hombres armados roban furgón con insumos médicos en Escuintla y la PNC explica cómo fue recuperado el producto.

time-clock

RECUPERAN FURGÓN EN ESCUINTLA

Agentes custodian furgón con insumos médicos recuperado en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles 4 de marzo que una denuncia ciudadana permitió recuperar un furgón cargado con insumos médicos.

Añadió que la denuncia sobre el robo alertó a los policías de la comisaría de Escuintla, quienes, tras ubicar el área donde se movilizaba el furgón, efectuaron una persecución.

Tras la acción policial, el cabezal y el furgón fueron interceptados en el kilómetro 55 de la autopista Palín-Escuintla.

Según la PNC, hombres armados habían robado el vehículo y, derivado de la persecución, lo abandonaron en ese kilómetro y huyeron entre cañaverales, por lo que la investigación continúa para capturarlos.

De acuerdo con el informe policial, el furgón trasladaba insumos médicos valorados en aproximadamente US$19 mil (unos Q145 mil).

Los insumos médicos procedían de Hidalgo, México, con destino a una droguería de la Ciudad de Guatemala.

