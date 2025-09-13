Desmantelan guarida de mareros en la zona 18 donde supuestamente se planificaban atentados contra la población

Desmantelan guarida de mareros en la zona 18 donde supuestamente se planificaban atentados contra la población

PNC desbarata guarida de mareros y decomisa droga, armas, municiones y dinero. 

la Redacción

|

Investigadores capturan a un hombre en cateo contra pandilleros en la zona 18. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 13 de septiembre que desbarató un punto de venta de droga y localizó armas de fuego.

Explicó que, luego de un trabajo de inteligencia desarrollado por investigadores, agentes policiales intervinieron y desbarataron una guarida de mareros que funcionaba como punto de distribución de droga al menudeo.

Además, en el sitio se almacenaban armas de fuego para uso de los mareros, afirmó la PNC.

La acción policial tuvo lugar la noche del viernes 12 de septiembre en la colonia El Rinconcito, zona 18.

Turismo en las playas del Pacífico

Unos 400 mil guatemaltecos aprovecharán el descanso largo del 15 de septiembre

Trabajador con traje naranja camina dentro de la bóveda iluminada.

La bóveda de 350 metros que se construye bajo calzada La Paz para evitar un hundimiento e inundaciones

Durante el allanamiento, realizado en coordinación con el Ministerio Público, se reportó la captura de Edio “N”, de 66 años, según el informe policial.

Según la PNC, el detenido operaba como encargado de distribuir droga al menudeo y de proporcionar armas de fuego a sicarios de la mara 18, armas que posteriormente eran utilizadas contra sus víctimas.

Dentro de la vivienda, los agentes incautaron tres pistolas ilegales, 22 municiones de diverso calibre, tres tolvas, 56 bolsas con marihuana, 20 colmillos con cocaína, tres bolsas con piedras de crack, una pesa digital, dos celulares y Q3,580 en efectivo.

“La investigación continúa, ya que se ha establecido que en esta guarida que fue desbaratada presuntamente se planificaban atentados armados contra la población y también se organizaban actos relacionados con las extorsiones contra negocios”, afirmó la PNC.

Los indicios decomisados serán analizados para fortalecer el caso bajo investigación.

