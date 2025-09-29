Detienen a hombre por ataque con machete contra su expareja y un niño en Zacapa

Justicia

Detienen a hombre por ataque con machete contra su expareja y un niño en Zacapa

Un hombre fue sorprendido por la PNC mientras agredía con un machete a una mujer y a un niño en Zacapa. Las autoridades incauta un machete con aparentes manchas de sangre.

|

Ataque con machete en Gualán Zacapa

Agentes de la PNC sorprenden en flagrancia a un hombre cuando agredía con un machete a una mujer y un menor en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

Agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a un hombre mientras agredía con un arma cortante a una mujer en el caserío La Línea, Gualán, Zacapa.

Según las autoridades, la víctima es la exconviviente de Jorge M., de 50 años.

Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó huir; sin embargo, fue capturado instantes después y se le incautó un machete con posibles manchas de sangre.

La mujer sufrió heridas en el cráneo, informó la PNC.

Durante el ataque, un menor de tres años resultó herido en el brazo izquierdo. De acuerdo con el reporte policial, el niño es sobrino político de la víctima.

Ambos fueron auxiliados por agentes de la PNC y trasladados por los Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

