Detienen a hombre por ataque con machete contra su expareja y un niño en Zacapa

Agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a un hombre mientras agredía con un arma cortante a una mujer en el caserío La Línea, Gualán, Zacapa.

Según las autoridades, la víctima es la exconviviente de Jorge M., de 50 años.

Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó huir; sin embargo, fue capturado instantes después y se le incautó un machete con posibles manchas de sangre.

La mujer sufrió heridas en el cráneo, informó la PNC.

Durante el ataque, un menor de tres años resultó herido en el brazo izquierdo. De acuerdo con el reporte policial, el niño es sobrino político de la víctima.

Ambos fueron auxiliados por agentes de la PNC y trasladados por los Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

