Detienen a hombre señalado de agredir con un cuchillo a su exesposa luego de una discusión

Justicia

Detienen a hombre señalado de agredir con un cuchillo a su exesposa luego de una discusión

La PNC informó que, en la zona 7 de la capital, fue capturado un hombre señalado de femicidio en grado de tentativa.

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DOUGLAS N, SEÑALADO DE INTENTO DE FEMICIDIO

Douglas "N" es señalado de femicidio en grado de tentativa. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la colonia La Verbena, zona 7, policías de la Comisaría 14 capturaron a Douglas “N”, de 48 años, informó este jueves 23 de julio la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC añadió que, cuando los agentes identificaron al detenido, establecieron que tenía una orden de captura por el delito de femicidio en grado de tentativa.

Explicó que la detención es resultado de una investigación iniciada el 9 de mayo del 2026.

Según la PNC, Douglas “N”, presuntamente bajo los efectos del licor y tras una discusión con su exesposa, la habría agredido con un cuchillo y le causó golpes en el rostro.

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La investigación continúa y el sospechoso deberá esclarecer su situación legal en el juzgado que ordenó su detención.

En otro caso, la PNC reportó que Leonel “N”, de 25 años, fue capturado en Jutiapa tras presuntamente intentar violar a una mujer de 27 años.

Para leer más: Sospechoso dijo que su pareja sufrió intoxicación, pero investigación apunta a estrangulamiento

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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