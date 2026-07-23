Detienen a hombre señalado de agredir con un cuchillo a su exesposa luego de una discusión

En la colonia La Verbena, zona 7, policías de la Comisaría 14 capturaron a Douglas “N”, de 48 años, informó este jueves 23 de julio la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC añadió que, cuando los agentes identificaron al detenido, establecieron que tenía una orden de captura por el delito de femicidio en grado de tentativa.

Explicó que la detención es resultado de una investigación iniciada el 9 de mayo del 2026.

Según la PNC, Douglas “N”, presuntamente bajo los efectos del licor y tras una discusión con su exesposa, la habría agredido con un cuchillo y le causó golpes en el rostro.

La investigación continúa y el sospechoso deberá esclarecer su situación legal en el juzgado que ordenó su detención.

En otro caso, la PNC reportó que Leonel “N”, de 25 años, fue capturado en Jutiapa tras presuntamente intentar violar a una mujer de 27 años.

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