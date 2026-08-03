DGT explica por qué impuso una multa de más de Q20 mil al bus accidentado en la ruta Interamericana

La Dirección General de Transportes (DGT) informó sobre una multa impuesta al bus accidentado este lunes 3 de agosto en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché.

Añadió que, en ese lugar, el autobús de transporte extraurbano C-335BJK volcó y que las causas del percance serán determinadas por las autoridades competentes.

Agregó que inspectores de Control de esa entidad efectuaron las verificaciones correspondientes en el lugar del accidente y constataron que la unidad no cuenta con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), requisito obligatorio para este tipo de transporte.

«Por ello se impuso una sanción de Q20 mil 11.40, conforme a la normativa vigente», afirmó la DGT.

Además, hizo un llamado a los transportistas para que cumplan la normativa, mantengan sus unidades en óptimas condiciones y cuenten con todos los dispositivos de seguridad obligatorios para prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios.

Según información de los Bomberos Voluntarios y de los Bomberos Municipales Departamentales, al menos 17 personas resultaron heridas.

La mayoría fue atendida en el lugar del percance y cuatro fueron trasladadas a centros asistenciales.

El bus impactó contra el arriate central y quedó con daños en su estructura.