Diez capturados y más de Q15 mil decomisados en operativos contra el narcomenudeo

En 11 allanamientos efectuados por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla, fueron capturados 10 presuntos distribuidores de droga.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 18 de junio que los capturados son Nery “N”, de 58 años; Nancy “N”, de 46; Noemí “N”, de 61; Gipsy “N”, de 30, y Selvin “N”, de 34.

También Walter “N”, de 51 años; Esvin “N”, de 45; Erik “N”, de 62; Moisés “N”, de 21, y Ángela “N”, de 22.

Durante los operativos, investigadores incautaron 99 bolsas con marihuana, 19 piedras de crack, 10 colmillos con cocaína y 41 colmillos vacíos, presuntamente utilizados para la distribución de drogas.

Además, decomisaron tres sobres con marihuana, una bolsa con marihuana, ocho celulares, dos pesas electrónicas y un radio intercomunicador.

La PNC también reportó la incautación de Q17 mil 108, dinero presuntamente producto de la venta de droga al menudeo.

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