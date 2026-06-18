Diez capturados y más de Q15 mil decomisados en operativos contra el narcomenudeo

Justicia

Diez capturados y más de Q15 mil decomisados en operativos contra el narcomenudeo

Operativos en tres departamentos dejan capturas y decomisos de droga y dinero.

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CAPTURAS POR NARCOMENUDEO

Cuatro de los capturados en operativos contra el narcomenudeo en tres departamentos. (Foto Prensa Libre: PNC)

En 11 allanamientos efectuados por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla, fueron capturados 10 presuntos distribuidores de droga.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 18 de junio que los capturados son Nery “N”, de 58 años; Nancy “N”, de 46; Noemí “N”, de 61; Gipsy “N”, de 30, y Selvin “N”, de 34.

También Walter “N”, de 51 años; Esvin “N”, de 45; Erik “N”, de 62; Moisés “N”, de 21, y Ángela “N”, de 22.

Durante los operativos, investigadores incautaron 99 bolsas con marihuana, 19 piedras de crack, 10 colmillos con cocaína y 41 colmillos vacíos, presuntamente utilizados para la distribución de drogas.

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Además, decomisaron tres sobres con marihuana, una bolsa con marihuana, ocho celulares, dos pesas electrónicas y un radio intercomunicador.

La PNC también reportó la incautación de Q17 mil 108, dinero presuntamente producto de la venta de droga al menudeo.

Para leer más: Dos personas mueren tras supuestamente haber ingerido droga para evitar ser capturadas en Retalhuleu

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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